«ديوا» ترفع راية «حمدان للخدمات الحكومية 2025» في مقرها الجديد

رفع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، راية «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لعام 2025»، وذلك في «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور وفد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي.

وذكرت الهيئة أنها فازت براية البرنامج لتحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360، وريادتها في تعزيز جودة الحياة وسعادة المتعاملين من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وإعادة هندسة العمليات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة ومبتكرة وآمنة توفر وقت وجهد المتعاملين، وتحقق أعلى مستويات الكفاءة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوفير خدمات استباقية ومتكاملة، تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المجتمع».

وأضاف: «أرفع خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الحكومية في دبي، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والريادة الحكومية، كما أتقدم بالشكر إلى القائمين على مركز نموذج دبي على جهودهم في تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج مبتكرة تركز على المتعامل، وتستشرف المستقبل».

وأشاد الطاير بجهود فرق العمل في الهيئة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً مواصلة الهيئة الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير خدمات أكثر كفاءة.

وبحسب الهيئة، فقد تمكنت من تحقيق 100% من مستهدفات أجندة «خدمات 360»، و100% من خطة إدراج الخدمات على القنوات الموحدة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 14 مليون معاملة رقمية متكاملة سنوياً. كما شملت جهود الهيئة تحسين 22 خدمة موجهة للمتعاملين دعماً لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دبي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تطوير وتحسين 8 خدمات مدمجة ضمن دورة التحسين لعام 2025. وأسفرت جهود الهيئة عن تحقيق نتائج نوعية انعكست مباشرة على تجربة المتعاملين، حيث أصبحت 100% من الخدمات ذاتية لا تتطلب زيارة المتعامل، وبلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100%، إضافة إلى تحقيق نسبة 99.6% في التبني الرقمي للخدمات. كما سجلت الهيئة نتائج متميزة في مؤشرات تجربة المتعاملين، حيث بلغ المستوى العام لجودة الخدمات 96.3%، وحقق مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي 98.9%، فيما وصل مستوى الثقة العام للمتعاملين في خدمات الهيئة إلى 98.4%.

وبلغت نسبة سعادة شركاء تقديم الخدمة 99.19%، ونسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم 98.02%، ونسبة حل والرد على مشاركات المتعاملين (اقتراحات وملاحظات وشكاوى) 100%، فيما بلغ مستوى جودة الخدمة في مركز اتصال الهيئة 97.58%.