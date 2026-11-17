أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، إطلاق منصة متكاملة وموحدة لخدمات الذكاء الاصطناعي، تستهدف تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات من الاستفادة من خدماتها في تسريع تبني الأنظمة المختلفة للذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الحكومة وعلاقات كبار الشخصيات في «اتصالات الإمارات»، عبدالله الأحمد، إن المنصة الجديدة تهدف إلى تسهيل تعامل الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من بناء الخدمات وحالات الاستخدام المختلفة التي تخدم الأفراد والمجتمعات.

وأكد الأحمد، في تصريحات صحافية على هامش لقاء عقدته «اتصالات»، أمس، في دبي، أن المنصة جاهزة للعمل في مرحلتها الأولى حالياً، مشيراً إلى أن المراحل المقبلة ستركز على زيادة السعات، وتوسيع القدرات التشغيلية، بما يتناسب مع النمو المتوقع في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المنصة تعد استثماراً استراتيجياً من جانب «اتصالات»، يهدف إلى خدمة القطاعات الحكومية وتمكينها من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحمل الاستثمارات الضخمة المطلوبة لبناء البنية التحتية بصورة مستقلة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح منظومة كبيرة تحتاج إلى استثمارات ضخمة من جانب الجهات الحكومية والهيئات والشركات، ولهذا السبب استثمرت «اتصالات» في البنية التحتية وفي مراكز البيانات وشبكات الحوسبة وأمن المعلومات، بما يسهم في حوكمة البيانات والمحافظة عليها داخل الدولة.

وقال الأحمد: «مع كون تلك المجالات تحتاج إلى استثمارات كبيرة، عملنا على توفير بنية تحتية متكاملة تتيح للجهات الحكومية والشركات بناء خدمات الذكاء الاصطناعي بسهولة وأريحية أكبر وبشكل آمن».

وأشار إلى أن المنصة تدعم تسهيل التحول الرقمي، وتمكين الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يخدم المتعاملين في الدولة.

وأضاف أن «اتصالات» عملت خلال فترات سابقة على ربط الإمارات السبع بشبكات الاتصالات، سواء شبكات الهاتف المتحرك أو الألياف الضوئية، لكن خلال السنوات الخمس المقبلة، ستحتاج الإمارات إلى شبكات أكثر تطوراً، تتمتع بسعات كبيرة جداً، لاستيعاب النمو المتوقع في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وبيّن الأحمد أن بعض خدمات الذكاء الاصطناعي تتطلب استثمارات ضخمة لا تستطيع أي هيئة أو شركة تنفيذها بصورة منفردة بسهولة، لذلك فإن بناء منظومة متكاملة تجمع عدداً من الكيانات المتخصصة يعد الحل المناسب، لتمكين الجهات الحكومية والشركات من الاستفادة من هذه القدرات.