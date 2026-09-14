«كهرباء دبي» تعرِّف بمبادراتها في قمة الإعلام العربي 2026

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الإعلاميين والمشاركين في قمة الإعلام العربي 2026 للتعرف إلى مبادراتها ومشاريعها الرائدة في الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والتحول الرقمي، ودورها في توظيف الاتصال المؤسسي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتشارك الهيئة بصفة «شريك الاستدامة الاستراتيجي» للقمة، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن المشاركة في قمة الإعلام العربي كشريك الاستدامة الاستراتيجي، تعكس إيمان الهيئة بالدور المحوري للإعلام في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وأهمية زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمساهمة في العمل المناخي، وأضاف أن القمة تُعد منصة مهمة لإبراز جهود الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب مشاريعنا ومبادراتنا التي تدعم استراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، وترسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار، إضافة إلى ذلك تسهم القمة في تعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لتقديم قضايا الاستدامة بلغة مؤثرة وقريبة من المجتمع.

وتشارك النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة، في جلسة حوارية بعنوان «الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة»، إلى جانب نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الدكتور محمد الظاهري.

وتتناول الجلسة دور الاتصال المؤسسي والاستراتيجي في تعزيز الثقة ودعم صنع القرار، وترسيخ الاستدامة ضمن الثقافة المؤسسية.

وتأتي مشاركة الهيئة امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة، ودعماً لدور الإعلام في نشر المعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار وصناعة المستقبل.