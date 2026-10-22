مذكرة تفاهم بين «ديوا» و«الإمارات دبي الوطني» لتعزيز كفاءة العمليات المالية

في إطار جهودها المستمرة لتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في رفع الكفاءة، وترسيخ الحوكمة، وتعزيز المرونة التشغيلية، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني للتعاون في تطبيق نظام «رقم الحساب الافتراضي» (Virtual Account IBAN)، بما يدعم كفاءة إدارة المدفوعات وعمليات المطابقة والتسوية المالية، ويسرّع التحول الرقمي للعمليات المالية في الهيئة.

وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وقّع مذكرة التفاهم كل من النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في هيئة كهرباء ومياه دبي، محمد سالم المانع، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال الطاير: «نحرص على توظيف أحدث الحلول الرقمية والابتكارات المالية لتطوير عملياتنا، وترسيخ أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، ويأتي تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني لتطبيق نظام رقم الحساب الافتراضي في إطار جهودنا المستمرة لبناء منظومة مالية أكثر ذكاءً ومرونة وتكاملاً».

وأضاف: «سيسهم الحل في تحسين دقة إدارة المدفوعات ورفع كفاءة عمليات المطابقة والتسوية المالية، وتوفير رؤية أوضح للتدفقات المالية بما يعزز الرقابة ويدعم اتخاذ القرار. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تسريع التحول الرقمي للعمليات المالية، وتعزيز التميز التشغيلي بما يواكب تطلعات الهيئة المستقبلية».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تخصيص أرقام حسابات افتراضية مرتبطة بالحساب المصرفي الرئيس للهيئة، وإسنادها إلى المتعاملين أو الجهات أو قنوات الدفع المختلفة، بما يعزز دقة تحديد المدفوعات وتخصيصها. كما سيتكامل الحل مع نظام «إس إيه بي» وقنوات الدفع المعتمدة لدى الهيئة، لدعم أتمتة عمليات تحديد المدفوعات وتخصيصها ومطابقتها، والحد من التدخل اليدوي، ورفع الكفاءة التشغيلية.

وسيسهم الحل في رفع كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الرقابة التشغيلية والمتابعة، وإعداد التقارير والتدقيق ضمن خدمات الفوترة، إضافة إلى الحد من الجهود والوقت اللازمين لعمليات المطابقة اليدوية ومتابعة المدفوعات.