عدد زوار دبي ينمو 4% إلى 10.85 ملايين زائر دولي خلال 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 10.85 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل 10.44 ملايين زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بنمو نسبته 4%.

وأشارت بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية في نهاية أغسطس 2019، ليصل إلى 119 ألفاً و35 غرفة فندقية، مقارنة بـ111 ألفاً و864 غرفة فندقية في نهاية أغسطس 2018، تمثل نمواً نسبته 6.41%.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية أغسطس 2019 ليصل إلى 712 منشأة فندقية مقارنة بـ703 منشآت في نهاية الشهر ذاته من عام 2018، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 20.55 مليون ليلة مقابل 19.56 مليون ليلة بنسبة نمو 5.1%. ووصل متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 73% خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2019، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 408 دراهم، ليصل متوسط العائد على الغرف إلى 299 درهماً.

وبحسب البيانات، حلت الهند في المركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2019، مسجلة 1.24 مليون زائر، تليها السعودية بإجمالي 1.13 مليون زائر، بينما حلت المملكة المتحدة بالمركز الثالث مسجلة 759 ألف زائر. وسجل إجمالي عدد الزوار من عُمان 703 آلاف زائر، ومن الصين 650 ألف زائر.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، فقد أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية وسوق دول مجلس التعاون حلتا في المركز الأول بقائمة أكبر الأسواق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بعد أن استحوذتا على نسبة 20% من إجمالي العدد لكل منهما، تليهما منطقة جنوب آسيا بنسبة 16%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 12%، والشرق الأوسط 10%.

وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 8%، وأميركا 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 6%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.