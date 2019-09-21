طوابير انتظار لتسلم هواتف «أبل» الجديدة في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت شركة «أبل» الأميركية عبر متاجرها الإقليمية في دولة الإمارات أمس، إصداراتها الجديدة من هواتف: «آي فون 11»، و«آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، إضافة إلى الجيل الخامس من «أبل واتش».

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها في منفذ بيع «أبل» بمركز تسوق «دبي مول» طوابير انتظار من المتعاملين، في وقت أكد متعاملون أنهم اضطروا للانتظار ساعات طويلة منذ ليلة الجمعة، لحجز أماكنهم في صفوف الانتظار وتسلم الهواتف.

وتركز الإقبال على هاتفي «آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، مع كونهما الإصدار الأول من «آي فون» بكاميرا ثلاثية. كما استأثرت الألوان الجديدة التي طرحتها الشركة للمرة الأولى بطلب المتعاملين، لا سيما الأخضر الداكن «ميد نايت غرين» في هاتفي «آي فون 11 برو» و«آي فون 11 برو ماكس»، والأخضر الفاتح، والأصفر، والبنفسجي في هاتف «آي فون 11».

وتسلم متعامل من الجنسية الهندية أول الهواتف الجديدة، تلاه ثلاثة متعاملين من الجنسية الأوزبكية.

وقال المستهلك سلمان كازهانناهما، من الجنسية الهندية، إنه انتظر دوره بالقرب من منفذ بيع «أبل» الإقليمي في مركز تسوق «دبي مول» منذ التاسعة مساء يوم الخميس، لتسلم هاتف «آي فون 11 برو»، ليكون أول المستلمين.

بدوره، قال المستهلك نياس نصير الدين، إنه حضر منذ السابعة صباحاً ليتمكن من شراء الإصدار الخامس من «أبل واتش»، وهاتف «آي فون 11 برو ماكس»، لافتاً إلى أنه تمكن من تسلم الهاتف والساعة في التاسعة والنصف صباحاً.

وأوضح أنه فضل شراء الإصدار «آي فون 11 ماكس»، نظراً لتوافر مواصفات تقنية جديدة فيه أبرزها الكاميرا الثلاثية، إضافة إلى أنه حجم الشاشة.

أما المستهلك عبدالله عباس، فذكر أنه يقف في الطابور منذ الساعة السادسة صباحاً، لافتاً إلى أنه فضل مع عدد من أصدقائه شراء الإصدار «آي فون 11 برو»، بالكاميرا الثلاثية، كما أنه اختار اللون الذي طرحته الشركة للمرة الأولى، وهو الأخضر الداكن «ميد نايت غرين».

في السياق نفسه، قال المستهلك محمد عابد، إنه انتظر خمس ساعات للحصول على هاتف «آي فون برو ماكس»، مشيراً إلى أنه كان قلقاً من عدم توافره إلا بالحجز المسبق، لكن وجده متوافراً، وفضل كذلك اللون الأخضر الداكن.

المستهلك سيد كافيش، أكد بدوره أنه كان قلقاً من عدم الشراء عبر متجر «أبل» بشكل مباشر، ولذلك حرص على الحجز المسبق لهاتف «آي فون 11 برو ماكس» منذ أسبوع، وتسلمه بعد ثلاث ساعات من الانتظار، مع تفضيل اللون الجديد: «الأخضر الداكن».

ووافقه الرأي في تفضيل اللون الجديد، المستهلك عامر حسين، الذي اشترى «آي فون 11 برو ماكس»، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أنه وأصدقاءه ركزوا على شراء ذلك الإصدار و «آي فون 11 برو»، كونهما الأكثر استحواذاً على تقنيات «أبل» الجديدة بالنسبة للكاميرا الثلاثية، وتقنية تصوير مقاطع الفيديو.

هواتف «آي فون» الجديدة

أطلقت شركة «أبل» الأميركية هاتف «آي فون 11» بكاميرا مزدوجة دقة 12 ميغابكسل، واحدة أساسية وأخرى موسعة لزاوية الالتقاط، فضلاً عن ميزة التصوير الليلي، وإمكانية التصوير بدقة 4K، كما يأتي بكاميرا أمامية دقة 12 ميغابكسل وشاشة قياس 6.1 بوصات.

ووفرت الشركة الهاتف بستة ألوان، منها ثلاثة ألوان جديدة وبسعر يبدأ من 699 دولاراً (2949 درهماً).

أما هاتف «آي فون 11 برو»، فيأتي بشاشة قياس 5.8 بوصات، وثلاث كاميرات: خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وتشمل كاميرا أساسية، وكاميرا مكبرة، وكاميرا موسعة لزاوية الالتقاط، مع إمكانات التقاط فيديو احترافية تتيح تعديل وقص وتحرير المقاطع على الهواتف بشكل احترافي. ويتاح الهاتف بأسعار تبدأ من 999 دولاراً (4219 درهماً).

ويأتي هاتف «آي فون 11 برو ماكس» بشاشة قياس 6.5 بوصات من نوعية «أوليد»، ويتاح بأربعة ألوان وبكاميرا ثلاثية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، وبقدرات مقاومة للمياه والغبار. ويبدأ سعر الهاتف من 1099 دولاراً (4639 درهماً).