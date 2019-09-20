"أبل" تطرح إصدارات هواتف "أي فون 11" الجديدة في الامارات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

طرحت شركة "أبل "الأميركية اليوم إصدارات منتجاتها الجديدة من هواتف "«آي فون 11" و"أي فون 11 برو"، و"أي فون 11 برو ماكس"، إضافة إلى ساعة "أبل واتش" من الجيل الخامس، رسميا عبر متاجرها الإقليمية في الامارات.

وحصل متعامل من الجنسية الهندية على أول عملية استلام من الهواتف الجديدة، تلاه ثلاثة متعاملون من الجنسية الأوزبكية، فيما اصطف المئات من المستهلكين لشراء وتسلم الهواتف الجديدة سواء عبر الحجز المسبق من خلال موقع الشركة، أو عبر الشراء المباشر.

ورصدت "الامارات اليوم" في جولة لها خلال عملية الاطلاق للمنتجات في منفذ "أبل" في "دبي مول" مظاهر ازدحام وطوابير انتظار من المتعاملين، وتركز نسب كبيرة من عمليات الاقبال على هاتفي "أي فون 11 برو"، و"أي فون 11 برو ماكس"، مع كونهما الإصدار الأول من "أي فون" بكاميرا ثلاثية، كما استأثرت الألوان الجديدة التي طرحتها الشركة للمرة الأولى بالهواتف على حصص كبيرة من طلب المتعاملين وخصوص الأخضر الداكن "ميد نايت جرين"، فيما أشار مستهلكون إلى أنهم اضطروا للانتظار لساعات طويلة منذ ليلة الجمعة لحجز أماكنهم في صفوف الانتظار لتسلم الهواتف.

وتفصيلا، قال المستهلك، سلمان كازهانناهما، من الجنسية الهندية، إنه "انتظر دوره بمركز "دبي مول" بالقرب من منفذ "أبل" الإقليمي منذ التاسعة مساء الخميس، لتسلم هاتفه، "أي فون 11 برو"، حتى فوجئ بأنه أول المستلمين بالصفوف".

وأشار المستهلك، نياس نصير الدين، إلى إنه "حضر قبل موعد تسليم الهواتف من السابعة صباحا ليتمكن من شراء ساعة "أبل واتش" من الإصدار الخامس، وهاتف "أي فون 11 برو ماكس"، بشكل مبكر تخوفا من الانتظار لفترات طويلة"، وانه وفقا لموقعه في طوابير الانتظار تمكن من تسلم المنتجات بالتاسعة ونصف"، لافتا إلى أن "فضل شراء نوعية "أي فون 11 ماكس"، لسببين الأول توافر مواصفات تقنية جديدة ابرزها الكاميرا الثلاثية، إضافة إلى أنه بأكبر القياسات من حيث الشاشة ضمن الإصدارات الجديدة".

وأضاف المستهلك، عبد الله عباس، أنه "اخذ دوره بطابور تسلم الهواتف الجديدة منذ السادسة صباحا، لافتا إلى أن فضل مع عدد من أصدقائه شراء اصدار هاتف "أي فون 11 برو"، لأنه يعد من أول إصدارات الشركة بكاميرا ثلاثية، كما أنه اشترى اللون الذي طرحته الشركة للمرة الأولى لتلك الهواتف من الأخضر الداكن أو وفق ما يطلق عليه "ميد نايت جرين".

وبدوره، أوضح المستهلك، محمد عابد، أنه "انتظر لفترة بلغت خمسة ساعات للحصول على هاتف "أي فون برو ماكس" بنظام الشراء المباشر مع التخوف من عدم تواجده الا بالحجز المسبق، إلا أنه وجد توافر بالمعروض بالمتجر، كما فضل شراء اللون الجديد المطروح للهاتف من "الأخضر الداكن".

ومن جهته، أفاد المستهلك، سيد كافيش، بأنه "تخوف من عدم القدرة على الشراء عبر المتجر بشكل مباشر، ولذلك حرص على الحجز المسبق منذ أسبوع لهاتف "أي فون 11 برو ماكس"، وتسلم عقب ثلاث ساعات من الانتظار، وأنه فضل شراء اللون الجديد الذي طرحته الشركة من الأخضر الداكن".

ووافقه الرأي في تفضيل اللون الجديد من الأخضر الداكن، المستهلك عامر حسين، والذي اشترى "أي فون 11 برو ماكس"، لافتا إلى أنه "وأصدقائه ركزوا على شراء ذلك الإصدار او اصدار "أي فون 11 برو" لكونهما الأكثر استحوذا على تقنيات "أبل" الجديدة بالنسبة للكاميرا الثلاثة وأنظمتها لتصوير مقاطع الفيديو.

ويشار إلى إن شركة "أبل" تمتلك ثلاثة متاجر إقليمية على مستوى المنطقة العربية في الإمارات بمركزي "دبي مول" و"مول الإمارات" في دبي، وبمركز "ياس مول" التجاري في أبوظبي، وطرحت من خلالها الهواتف الجديدة بشكل مواكب لعمليات طرحها في منافذ توزيع بالمملكة العربية السعودية.