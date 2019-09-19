«صندوق خليفة» يستعرض مشروعين وطنيين في معرض الفنادق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بأنه استعرض مشروعين وطنيين في معرض الفنادق 2019، على هامش معرض الشرق الأوسط للتصميم وأسبوع الضيافة، الذي يختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي اليوم، مشيراً إلى أن «ناشيونال تريديرز للمرطبات»، و«أوفر سيز للمياه»، مشروعان إماراتيان، ضمن مجموعة المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق.

وذكر الصندوق، في بيان، أن المشاركة في المعرض تأتي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في إطار الجهود التي يبذلها كلا الطرفين في سبيل تعزيز مكانة ريادة الأعمال داخل دولة الإمارات، ودعم المشروعات الوطنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ضمن قطاع الضيافة والفنادق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات سياسة التنويع الاقتصادي وازدهار القطاعات الحيوية داخل الدولة.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، إن «مشاركة الصندوق في المعرض، الذي يعد أكبر حدث للضيافة من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تأتي في إطار سعينا المتواصل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنضوي تحت مظلتنا، من خلال توفير منصات عرض مثالية، يقوم أصحاب المشروعات من خلالها بعرض أفكارهم ومشروعاتهم، بما يشكل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق أعمالهم، ويفتح لهم آفاقاً جديدة نحو الأسواق المحليّة والإقليمية والعالمية».

وأوضحت الناصري أن مشروع «ناشيونال تريديرز للمرطبات»، لصاحبته ريم السعد، يعد مشروعاً إماراتياً خالصاً، متخصصاً في تقديم المشروبات والمرطبات والمنتجات الصحية التي تهدف إلى تعزيز العادات الصحية في المجتمعات، دون الحاجة للتخلي عن المذاق والنكهة المتميزة.

وأضافت أن شركة «أوفر سيز للمياه» متخصصة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية العالية الجودة بأسعار تنافسية، وتأسست في أكتوبر 2012، على يد رائدي الأعمال: محمد سهيل المرر وسهيل محمد المرر، مشيرة إلى أن الشركة واحدة من الموزعين الرائدين لمنتجات المياه الصحية، قليلة الصوديوم داخل دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي.

- «الصندوق»: مشاركتنا

في المعرض تهدف

إلى دعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.