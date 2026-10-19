1.6 مليار درهم قيمة 107 مشروعات أنجزتها بلدية دبي خلال 2026

أعلنت بلدية دبي إنجاز أكثر من 107 مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، خلال العام الجاري، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي، وتأتي هذه المشروعات التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.

وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل، يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لمصلحة جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.

ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. وتتبنى المؤسسة نهجاً يربط بين التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل، بما يضمن استمرار تحقيق القيمة من الاستثمارات العامة طوال دورة حياة كل مرفق.

وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.

وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.

وخصصت بلدية دبي 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية.

وتعمل بلدية دبي من خلال هذه المشروعات، على توسيع نطاق الوصول إلى المرافق الترفيهية والمساحات المجتمعية، وتحسين جودة البيئة الحضرية، وتوفير المزيد من الفرص لممارسة الأنشطة الخارجية وتعزيز التفاعل الاجتماعي.

ويستند نهج المؤسسة في تطوير المشروعات إلى ملاحظات أفراد المجتمع وآراء الزوار والبيانات التشغيلية، للاستفادة منها في تصميم المرافق العامة وتطويرها. ويتيح ذلك للبلدية الاستجابة بصورة أكثر فاعلية للاحتياجات المجتمعية المتغيرة، وتطوير وجهات تلبي متطلبات مختلف الفئات العمرية وأنماط الاستخدام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، المهندس بدر أنوهي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل».

وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة، تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود، والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية، كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي».

ولفت إلى أن مؤسسة المرافق العامة أسهمت في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «تهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية. وتدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي».

وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع، فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي».

وتستند إنجازات المؤسسة إلى التحسين المستمر في عمليات تخطيط المشروعات وتنفيذها وإدارتها التشغيلية، بما يشمل تبني حلول بناء مبتكرة، وتطوير إجراءات أكثر كفاءة لتنفيذ المشروعات، والاستفادة من البيانات في إدارة المرافق العامة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مراحل المشروعات، والارتقاء بجودة التنفيذ، وضمان كفاءة تشغيل المرافق المنجزة وصيانتها على المدى الطويل.

وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم.

وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.

واستشرافاً للمرحلة المقبلة، تواصل بلدية دبي توسيع محفظة مرافقها العامة وتطويرها، من خلال تنفيذ مؤسسة المرافق العامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص استثمارية جديدة تستجيب للاحتياجات المتغيرة لإمارة دبي.

وتسعى البلدية، من خلال هذا البرنامج التطويري المستمر، إلى الارتقاء بجودة المساحات العامة وسهولة الوصول إليها، وضمان مواصلة البنية التحتية للمدينة دعم نموها، وتعزيز جودة حياة أفراد مجتمعها ورفاهيتهم.

• 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.