جددت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة تأمين الصادرات الكازاخية «KazakhExport»، تعاونهما الثنائي، للمضي قدماً في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التجارة بين الإمارات وكازاخستان.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتعاون ثنائي استهله الجانبان في يونيو 2023، وترجمة للالتزام المشترك بتطوير آفاق التنسيق المؤسسي بين الشركات الإماراتية والكازاخية، ويتيح تجديد الاتفاقية إطاراً لتوسيع نطاق التعاون في مجالات تأمين ائتمان الصادرات، والحماية من المخاطر التجارية، وحلول تمويل الصادرات، بما يساعد الشركات على استكشاف مزيد من الفرص في الأسواق الدولية بثقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على استكشاف فرص التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات حول أسواق الدول ومخاطرها، وتعزيز التعاون في مجال مخاطر سلاسل التوريد، كما يغطي نطاق التعاون تنظيم ندوات وورش عمل لرفع مستوى الوعي بحلول الحماية التجارية من مخاطر عدم السداد، الناجمة عن التقلبات التجارية والسياسية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة في «الاتحاد لائتمان الصادرات»، برنار كاري: «يجسد تجديد شراكتنا مع شركة تأمين الصادرات الكازاخية التزامنا المشترك بتعزيز التجارة الدولية، وتوفير فرص جديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات للتوسع عبر الحدود. ويأتي هذا التعاون مواءمة مع رسالة (الاتحاد لائتمان الصادرات) الرامية إلى تمكين الصادرات غير النفطية، بالتوازي مع توفير منظومة حماية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة تأمين الصادرات الكازاخية، أيان بيكتيباييفا: «بصفتنا شركة تابعة لـ(بايتيريك القابضة الوطنية للاستثمار)، فنحن على أتم الاستعداد لدعم المستثمرين من دولة الإمارات، من خلال مجموعة واسعة من الأدوات المالية وآليات الدعم المتاحة ضمن مجموعة (بايتيريك)».