«التربية» تفتح باب التسجيل للمشاركة في «التاجر الصغير»

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج «التاجر الصغير»، أمام طلبة الصفوف الدراسية من الأول إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

ويهدف البرنامج - الذي تنفذه الوزارة تحت مظلة مبادرة «الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم» ويستمر التسجيل فيه حتى 15 أكتوبر المقبل - إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والوعي المالي لدى الطلبة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتطوير والتسويق، من خلال تجربة تعليمية تطبيقية تربط المعارف والمهارات المكتسبة داخل المدرسة ببيئة الأعمال الواقعية.

ويوفر «التاجر الصغير» للطلبة فرصة لتنمية مهاراتهم في ابتكار الأفكار، وتطوير المنتجات والخدمات، وبناء نماذج العمل، وإدارة الموارد المالية، إلى جانب تنمية مهاراتهم في التسويق والبيع والتواصل مع العملاء والعمل ضمن فريق. كما يسهم البرنامج في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية والثقة بالنفس لديهم، وتشجيعهم على استكشاف الفرص وتحويل التحديات إلى حلول مبتكرة ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وتستقبل النسخة الثانية من برنامج «التاجر الصغير» أكثر من 2000 مشروع طلابي من إمارات الدولة، يتم ترشيح أفضل 100 مشروع منها للمشاركة في معرض وطني رئيس. كما سيتاح للطلبة أصحاب أفضل 10 مشاريع مشاركة، عرض مشاريعهم أمام مستثمرين وروّاد أعمال لتوفير فرص دعم واستثمار حقيقية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناشئة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل وتطوير أفكارهم الريادية، والاستعداد لخوض رحلة تعليمية متكاملة تسهم في صقل قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار، على أن تُعلن تفاصيل الجدول الزمني لمراحل المشروع إلى جانب معايير المشاركة والتقييم عبر قنوات الوزارة الرسمية.