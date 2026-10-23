تعاون بين غرفة رأس الخيمة ومعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين

بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وقّع مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الدكتور راشد النعيمي، مذكرة تفاهم مع مكتب تنظيم المعرض الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين (CISMEF).

ويُعقد معرض CISMEF سنوياً في مدينة قوانغتشو، ويجمع آلاف العارضين والمشترين من الصين ومختلف أنحاء العالم. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان معاً لتمكين شركات رأس الخيمة من المشاركة في المعرض، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة أمام الشركات الصينية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنطقتين.