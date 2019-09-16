إلزام محل بإعادة تصميم فستان لمستهلكة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي أن كسب ثقة المستهلك مسؤولية المنشآت التجارية، كما أن توفير المنتج والخدمة بحسب ما تم الاتفاق عليه بين التاجر والمستهلك هو مسؤولية التاجر. وكشفت لـ«الإمارات اليوم» أنها أغلقت شكوى تجارية قدمتها مستهلكة في دبي، تتعلق بمحل ملابس، وألزمته بتوفير السلعة التي جرى الاتفاق عليها مع المستهلكة. وكان قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من مستهلكة تتعلق بمحل ألبسة وفساتين، حمّلت فيها المستهلكة المحل، المسؤولية عن خلل وعيب في تصميم فستان تم الاتفاق عليه. وذكرت اقتصادية دبي أن القسم استلم الشكوى، وجاء فيها أن المستهلكة اتفقت مع المحل على تصميم فستان بمواصفات محددة، لكن المحل لم يلتزم بالتصميم المتفق عليه، ما دفع المستهلكة إلى مراجعة المحل، وبالفعل نفذ التاجر التعديلات اللازمة، لكن المستهلكة لم تكن راضية عن العمل، لاسيما أن الفستان قد تضرر نوعاً ما، في وقت أصر فيه التاجر على تنفيذ التعديلات على الفستان نفسه في كل مرة لخفض الخسارة عليه، لكن المشتكية لم تعجب بالنتيجة، إلى أن قدمت شكوى إلى «حماية المستهلك» في دبي. وأكد مدير أول شكاوى المستهلكين، ماهر المرزوقي، أن موظف قسم الشكاوى تواصل مع التاجر، وبعد الاطلاع على التفاصيل، تم إعلامه وتوجيهه لتفصيل فستان آخر جديد بالمواصفات والتصميم المتفق عليه، على أن يتم أخذ موافقة المشتكية على التصميم، تفادياً لوقوع المشكلة نفسها، وفي حال عدم قدرة التاجر على تنفيذ العمل، عليه ارجاع المبلغ المدفوع بالكامل.

وأضاف أنه تم التواصل مع المشتكية التي أفادت بتلقيها اتصالاً من المحل لتصميم فستان جديد، مشيدةً بدور حماية المستهلك في ضمان حقوق المستهلكين.

وتابع المرزوقي: «على التاجر دائماً كسب ثقة المستهلك، وتوفير المنتج والخدمة حسب ما تم الاتفاق عليه، فكسب ثقة المستهلك مسؤولية المنشآت التجارية»، داعياً التجار والمحال التجارية الى الالتزام بمعايير العمل التجاري والقوانين المنظمة له، وتعليمات اقتصادية دبي، ما يعزز من الإطار التنظيمي الداعم لتنافسية الأسواق المحلية.

توفير المنتَج والخدمة بحسب الاتفاق بين التاجر والمستهلك هو مسؤولية التاجر.