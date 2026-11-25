وافقت شركة “شي إن جلوبال” على دفع مئة مليون دولار لتسوية ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أن الشركة الصينية المتخصصة في الموضة السريعة خدعت المستهلكين بشأن منتجاتها ومورديها وآراء العملاء.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في شكوى مقدمة لمحكمة كاليفورنيا الفيدرالية، إن “شي إن” انتهكت قوانين حماية المستهلك الأميركية من خلال عدم توفير خدمة عملاء ملائمة، والقيام بمراجعة تعليقات العملاء بشكل غير قانوني، وتقديم معلومات مضللة بشأن بلد المنشأ وممارسات العمل لدى مورديها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسعى اللجنة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك إلى الحصول على أمر قضائي وتعويض مالي للمستهلكين المتضررين من الممارسات غير القانونية المزعومة التي قامت بها الشركة.

كما تم تقديم شروط التسوية، بما في ذلك مبلغ 100 مليون دولار الذي سيُستخدم لتعويض العملاء، إلى المحكمة الفيدرالية.

وقالت الشركة في بيان إنها توصلت إلى اتفاق لتسوية التحقيق الذي قالت إنه يتعلق بـ“ممارسات تجارية تاريخية معينة“. وأضافت أنها لا تتفق مع مسميات لجنة التجارة الفيدرالية ولكنها تتخذ خطوات لتعزيز ممارسات الامتثال لديها.

وقالت “شي إن” في بيان صدر في وقت لاحق من اليوم، إنه من غير المتوقع أن يكون للاتفاق تأثير سلبي على عملياتها أو وضعها المالي أو نتائجها، كما أن هذا الاتفاق لا يشكل اعترافا بالادعاءات.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن “شي إن” لم يكن لديها لسنوات رقم هاتف لخدمة العملاء وحتى سبتمبر 2025 لم يكن لديها غير خمسة موظفين في خدمة العملاء رغم أنها ترسل ملايين الطرود من المنتجات إلى الولايات المتحدة يوميا.

وأضافت اللجنة أن الشركة كانت تؤجل أو ترفض نشر آراء العملاء التي احتوت على ما وصفته بـ“كلمات غير مفيدة” مثل “تالف” و“سيء الجودة ” و“خيبة أمل كبيرة“، و“مضيعة للمال“، بين عبارات أخرى.