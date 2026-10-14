مسؤولون: طموح دبي.. بناء أكبر مطار في العالم وتقديم أفضل تجربة للمسافرين

أفاد مسؤولون بأن طموح دبي لا يقتصر على بناء أكبر مطار في العالم (مطار آل مكتوم)، من حيث البنية التحتية والطاقة الاستيعابية، بل يشمل تقديم أفضل تجربة للمسافرين، مشيرين إلى أن مطار آل مكتوم الدولي يمثل فرصة لإعادة التفكير في تصميم المطارات وعملياتها منذ البداية، من خلال دمج البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المسافر ضمن رؤية واحدة.

وتفصيلاً، سلّط منتدى قادة المطارات العالمي الضوء على مستقبل المطارات، والتطورات التكنولوجية المتسارعة في تصميمها وتشغيلها، ودورها في تعزيز تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وسلاسة، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين.

وشهدت الدورة الـ13 للمنتدى، التي عُقدت بالتزامن مع الدورة الـ25 من معرض المطارات العالمي في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن شركات عاملة في قطاع الطيران.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، المهندس خليفة الزفين، أن «طموح دبي لا يقتصر على بناء أكبر مطار في العالم من حيث البنية التحتية والطاقة الاستيعابية، بل يشمل تقديم أفضل تجربة للمسافرين»، مشدداً على أهمية تصميم مطارات مرنة قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الطيران.

من جانبه، حدد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، ثلاث أولويات لمستقبل القطاع تتمثل في التعاون والمرونة التشغيلية والابتكار، مؤكداً أن «المسافر ينظر إلى رحلته عبر المطار بوصفها تجربة متكاملة، وليس مجموعة من الخدمات والإجراءات المنفصلة».

وأكد مدير أول مستقبل الأشياء في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، عبدالله الشامسي، أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي يمثل فرصة لإعادة التفكير في تصميم المطارات وعملياتها منذ البداية، من خلال دمج البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المسافر ضمن رؤية واحدة، بدلاً من إضافة الحلول التقنية إلى منشآت وإجراءات قائمة.