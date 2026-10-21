انتقال إدارة وتشغيل «شلالات حتا المستدامة» إلى بلدية دبي

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وبلدية دبي، مذكرة تفاهم بشأن مشروع «شلالات حتا المستدامة»، بما يعزز التكامل بين الجهتين في إدارة وتشغيل وتطوير مرافق المشروع، ويدعم استدامة أصوله وتعظيم الاستفادة منها لخدمة أهالي وزوار حتا.

وقّع الاتفاقية كل من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنظم الاتفاقية انتقال مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المباني والمرافق والأصول القائمة ضمن ساحة «شلالات حتا المستدامة» إلى بلدية دبي، لإدارة عمليات تأجير المرافق والمحال، وتحديد المسؤوليات والمستثمرين المعنيين بإدارتها، إلى جانب متابعة الأعيان المؤجرة والمستأجرين وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها، لما فيه المصلحة العامة.

وقال الطاير: «نسترشد برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في حتا، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية واستثمارية متميزة، مع الحفاظ على طبيعتها وخصوصيتها وتراثها».

وأضاف: «تجسد هذه الاتفاقية تكامل الأدوار بين هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي، بما يضمن استدامة مشروع (شلالات حتا المستدامة)، وتعزيز القيمة التي يقدمها للمجتمع والزوار. وقد حرصنا منذ إطلاق المشروع على أن يتجاوز دوره كونه وجهة سياحية، ليكون مشروعاً يسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، ويوفر فرصاً مستدامةً لأهالي حتا، ويضيف إلى المقومات النوعية التي تتميز بها المنطقة».