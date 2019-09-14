متاجر إلكترونيات تبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لـ «آي فون 11»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

بدأت متاجر إلكترونيات في السوق المحلية، أمس، تلقي طلبات الحجز المسبق لإصدارات الهواتف الجديدة التي طرحتها شركة «أبل» الأميركية، أخيراً، وتشمل: «آي فون 11»، و«آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، تمهيداً لبدء تسليمها للمستخدمين ابتداء من 20 سبتمبر الجاري.

ورصدت جولة ميدانية، لـ«الإمارات اليوم»، على عدد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية في دبي، إقبالاً من المستهلكين للاستفسار عن هواتف «أبل» الجديدة، والتقدم بإجراءات الحجز، فيما أشار مسؤولو بيع إلى أن عمليات الإقبال والاستفسارات تركزت على هاتف «آي فون 11 برو»، الذي يتاح للمرة الأولى من إصدارات «أبل» بكاميرا ثلاثية. وأكدوا أن طرح هواتف «أبل» الجديدة حدّ من الطلب على مبيعات هواتف «آي فون» السابقة.

استفسارات المتعاملين

وقال مستشار المبيعات التقني في منفذ بيع لشركة «شرف دي جي» للإلكترونيات في دبي، شاكر كيساريا، إن عدداً كبيراً من المستهلكين يسستفسرون عن هواتف «آي فون 11» الجديدة، والإجراءات اللازمة للحجز المسبق، والألوان المتاحة، وأسعار فئات الهواتف بسعاتها المختلفة، ومدى إمكانية تسلمها في 20 سبتمبر.

وأوضح أن الإصدارات الثلاثة من هواتف «آي فون 11» شهدت معدلات طلب من المتعاملين، مع تميزها بخصائص تقنية جديدة وفرتها «أبل»، لكن الاستفسارات تركزت في هاتف «آي فون 11 برو» ذي الكاميرا الثلاثية.

ترقب السوق

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ليتس تانغو»، ديكران تشبلاكيان، إن من أبرز تأثيرات «آي فون 11» الجديدة في الأسواق أنها حدّت بشكل ملحوظ من إقبال عدد كبير من المستهلكين على شراء الإصدارات السابقة من «آي فون»، مع ترقب طرح الهواتف الجديدة لتقييمها أولاً، ثم اتخاذ قرارات الشراء، لافتاً إلى أن المتعاملين ينتظرون تخفيضات بنسب أكبر لإصدارات «آي فون» السابقة بعد طرح الطرز الجديدة.

وأضاف أن إقبال عدد كبير من المستهلكين، حالياً، للاستفسار وتأجيل قرارات الشراء، يرجع إلى المواصفات الجديدة التي طرحتها «أبل» في هواتفها الجديدة، والتي تتركز في طراز «آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس» بما تشمله من كاميرا ثلاثية بقدرات تصوير متطورة، مع خصائص الشاشات الكبيرة وسرعة المعالج.

واتفقت مسؤولة المبيعات في متجر لشركة «آي ماكس» للإلكترونيات، بي أنكا، في أن استفسار المستهلكين عن إصدارات «آي فون 11» يتركز حول الألوان المتاحة، وأسعارها، وسعات الذاكرة لها، ومواعيد التسليم.

وأكدت أن عدداً من المستهلكين يؤجل قرارات الشراء، حتى طرح الإصدارات الجديدة في السوق فعلياً، لافتة إلى أن معظم عمليات الإقبال كانت من متعاملين من جنسيات عربية وأوروبية.

قدرات تصويرية

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات بشركة لتجارة الإلكترونيات بدبي، مالك خان، إن الأسواق تشهد إقبالاً كبيراً على إصدارات هواتف «أبل» الجديدة، لافتاً إلى أن النسبة الكبرى من المستهلكين ركزت على هاتفي «آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، فيما اتجهت فئات أخرى، وبمعدلات أقل، نحو هاتف «آي فون 11»، نظراً لتوافره بأسعار أقل مقارنة بالإصدارين السابقين، وطرحه بستة ألوان، مقابل أربعة ألوان لنظيريه.

وأوضح أن المستهلكين، الذين يفضلون «آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس» هم فئة تهتم بنسبة كبيرة بالقدرات التصويرية، مع توافر كاميرا ثلاثية في الهاتفين بدقة 12 ميغابكسل، وتشمل كاميرا أساسية، وكاميرا مكبّرة، وثالثة موسعة لزاوية الالتقاط تتيح التصوير بقدرات احترافية كبيرة، وتمكن المتعاملين من تسجيل مقاطع فيديو طويلة بجودة مرتفعة، وتعديلها بشكل يشبه بعض قدرات العمل السينمائي، خصوصاً «آي فون 11 برو ماكس»، الذي يعد أكبر إصدارات الهواتف الجديدة من حيث مساحة الشاشة بقياس 6.5 بوصات.

وأكد أن طرح الهواتف الجديدة رفع حدة التنافسية في قطاع الهواتف الذكية بالأسواق المحلية، كما خفض الطلب على مبيعات هواتف «آي فون» من الإصدارات السابقة.

أسعار الهواتف

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، عبر مؤتمر عقدته في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، عن إطلاق إصدارات «آي فون 11»، و«آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، لافتة إلى بدء عمليات الحجز للهواتف، اعتباراً من 13 سبتمبر الجاري، تمهيداً لإتاحتها في متاجر التجزئة ابتداء من 20 سبتمبر 2019.

وكشفت الشركة، خلال بث مباشر من مسرح «ستيف جوبز» بمقرها الجديد «أبل بارك»، عن أن هاتف «آي فون 11» يأتي بكاميرا مزدوجة دقة 12 ميغابكسل، وميزة التصوير الليلي، وإمكانية التصوير بدقة 4K. وذكرت «أبل» أن الهاتف يمتاز بالسرعة وتوفير الطاقة، كما يتاح بستة ألوان، وبسعر يبدأ من 699 دولاراً، أو بسعر 2949 درهماً في السوق الإماراتية.

أما هاتف «آي فون 11 برو»، فيأتي بشاشة قياس 5.8 بوصات، وبثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميغابكسل، ويتاح الهاتف بأسعار عالمية تبدأ من 999 دولاراً (تبدأ من 4219 درهماً في السوق الإماراتية).

ولفتت «أبل» إلى أن هاتف «آي فون 11 برو ماكس» يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصات من نوعية «أوليد»، ويبدأ سعره من 1099 دولاراً على المستوى العالمي، وفي الأسواق الإماراتية 4639 درهماً.

6.5

بوصات، قياس

شاشة «آي

فون 11 برو ماكس».