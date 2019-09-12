10 آلاف غرفة فندقية جديدة في دبي حتى نهاية 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توقعت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات أن تشهد السوق الفندقية في دبي إضافة 10 آلاف غرفة فندقية جديدة، في الفترة من سبتمبر 2019 حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تصل إلى 12%.

وذكرت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن جاذبية الوجهة السياحية في الإمارة، تساعد في الحفاظ على مستويات الطلب الصحية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بما في ذلك الشقق الفندقية، وصل إلى 118 ألفاً و209 غرف فندقية، حتى نهاية يوليو 2019، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

نمو مستمر

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات بأن جاذبية الوجهة السياحية لدبي، والمبادرات الحكومية في هذا المجال، تؤديان إلى نمو مستمر في عدد الزوار الوافدين، ما يساعد السوق في الحفاظ على مستويات الطلب الصحية خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تشهد السوق الفندقية في الإمارة إضافة نحو 10 آلاف غرفة فندقية جديدة حتى نهاية العام المقبل.

وذكرت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أنه وفقاً لتوقعاتها فإن السوق الفندقية في دبي ستشهد نمواً بمعدل 12% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حالات التأخير، مشيرة إلى أن السوق تشهد عادة في فترة الربع الأخير من العام نسبة إشغال أعلى نسبياً، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار الغرف الفندقية.

زيادة المعروض

وبيّنت «كوليرز إنترناشيونال» أن الانخفاض في متوسط أسعار الغرف الفندقية بدبي يُعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة المعروض الجديد من الغرف التي تدخل الخدمة، متوقعة مستويات إشغال مستقرة نسبياً في ظل نمو المعروض خلال العام الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن تزايد الإمدادات في سوق الضيافة، وتأثيره المحتمل في أداء الفنادق يمثل تحدياً أمام أصحاب الفنادق، لكن مع ارتفاع حدة المنافسة، من المهم للمنشآت تقديم عروض منتجات مميزة للزوار والنزلاء.

مناطق

وتوقعت المؤسسة أن تحقق المنشآت الفندقية، على شارع الشيخ زايد ومركز دبي المالي العالمي، معدلات إشغال تصل إلى 78%، خلال العام الجاري ككل، بمتوسط سعر يومي للغرفة يصل إلى نحو 514 درهماً، وبعائد يتجاوز حاجز 400 درهم، موضحة أن توقعاتها لأداء القطاع الفندقي تستند إلى مؤشرات الأداء وبيانات تشغيل فعلية من عينة فنادق تشمل منشآت من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، فضلاً عن الشقق الفندقية ذات الجودة العالية.

وفي ما يخص منطقتَي مرسى دبي و«ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، توقعت المؤسسة أن تصل معدلات إشغال الفنادق إلى 84% خلال عام 2019، بمتوسط سعر يومي يصل إلى نحو 820 درهماً، وبعائد يتجاوز 691 درهماً، مشيرة إلى أن التوقعات للفنادق المنتشرة في نخلة جميرا تصل إلى 78% للإشغال و1460 درهماً لمتوسط السعر اليومي، فيما من المتوقع أن يصل متوسط العائد للغرفة بالنسبة لتلك المنشآت إلى 1141 درهماً.

غرف جديدة

وكانت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أظهرت أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 10 آلاف و778 غرفة فندقية جديدة، ضمن 30 منشأة جديدة، منذ بداية عام 2018 (في الفترة بين يناير 2018 ونهاية يوليو 2019)، أي بمعدل 567 غرفة فندقية كل شهر، ليرتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي (بما في ذلك الشقق الفندقية)، إلى 118 ألفاً و209 غرف فندقية، حتى نهاية يوليو 2019.

84 %

إشغالاً متوقعاً

للفنادق في مرسى

دبي و«جميرا بيتش

ريزيدنس» خلال 2019.