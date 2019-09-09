«ميرال»: 625 مليون درهم لتطوير المرحلة الأولى من «ياس فيليدج»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ميرال»عن مشروع «ياس فيليدج»، المجتمع السكني الجديد في جزيرة ياس، الذي يمتد على مساحة 108 آلاف و600 متر مربع، مشيرة إلى أنها ستستثمر 625 مليون درهم في تطوير المرحلة الأولى من المشروع.

وذكرت الشركة في بيان أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع بدأت في مايو 2018، حيث تم إنجاز 40% منها حتى الآن، وذلك بالتعاون مع شركة «ستيب كابيتال» السنغافورية، التي تستثمر في تطوير أجزاء من المرحلة الأولى للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي للاصول والتطوير في «ميرال»، بي آر كيران، إن «(ياس فيليدج) يعدّ أول مشروع سكني بأسعار معقولة على جزيرة ياس، ويشكل مجتمعاً سكنياً عصرياً شاملاً». وأوضح كيران أن «ياس فيليدج»، أول مجتمع سكني من نوعه على جزيرة ياس، يضم تسعة مبان سكنية ومرافق رياضية وترفيهية، إلى جانب مجموعة من محال التجزئة والمطاعم.

وأضاف أن وحدات المشروع السكنية تتنوع بين وحدات تضم غرفة أو غرفتي نوم، لافتاً إلى أنه من المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في نهاية عام 2020، وستتضمن 994 وحدة سكنية، في حين أن المرحلة الثانية ستوفر عند اكتمالها 758 وحدة سكنية إضافية.

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آلاف متر مربع مساحة المشروع الجديد.