3.72 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ثلاثة مليارات و722 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، اليوم، بتسجيل 833 مبايعة بقيمة مليار و244 مليون درهم، منها 75 مبايعة لأراض بقيمة 361 مليون درهم و758 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 883 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات مليارين و478 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة القوز الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، ثم مبايعة بـ21 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «جبل علي الأولى»، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 11 مبايعة بـ19 مليون درهم وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتين في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 14 مليون درهم، والثانية بتسعة ملايين درهم، بينما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، تلتها «مرسى دبي» بتسجيلها 72 مبايعة بـ165 مليون درهم وثالثة في منطقة الجداف بتسجيلها 58 مبايعة بـ65 مليون درهم.