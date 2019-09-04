10.7 آلاف غرفة فندقية جديدة في دبي منذ بداية 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 10 آلاف و778 غرفة فندقية جديدة، ضمن 30 منشأة جديدة، منذ بداية عام 2018 (في الفترة بين يناير 2018 ونهاية يوليو 2019)، أي بمعدل 567 غرفة فندقية كل شهر، مشيرة إلى أن المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف، بما في ذلك الشقق الفندقية.

وكشفت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي (بما في ذلك الشقق الفندقية) ارتفع في يناير 2018 من 107 آلاف و431 غرفة فندقية، إلى 118 ألفاً و209 غرف فندقية حتى نهاية يوليو 2019، كما ارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية (بما في ذلك منشآت الشقق) من 681 منشأة فندقية في يناير 2018 إلى 711 منشأة فندقية حتى نهاية يوليو 2019.

تصنيف الغرف

ووفقاً للبيانات، فإنه في نهاية يوليو 2019، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 39 ألفاً و971 غرفة فندقية، ضمن 118 منشأة فندقية، تليها الغرف من فئة «أربع نجوم» التي استحوذت على نحو 25% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 30 ألفاً و150 غرفة فندقية، ضمن 147 منشأة، فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» على نحو 20%، بسعة بلغت 23 ألفاً و646 غرفة فندقية، ضمن 255 منشأة فندقية.

وأشارت البيانات إلى أن الشقق الفندقية استحوذت على نحو 21% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، إذ وصل عدد الشقق الفندقية إلى 24 ألفاً و442 شقة فندقية، ضمن 191 منشأة، منها 10 آلاف و214 شقة فخمة، فضلاً عن 14 ألفاً و228 شقة متوسطة المستوى.

الإشغال الفندقي

وبيّنت الإحصاءات أنه خلال الفترة بين يناير ويوليو من عام 2019، سجلت منشآت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل إشغال بلغ 77%، فيما سجلت الشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 76% لتحل في المركز الثاني، تليها الفنادق من فئة «أربع نجوم»، والفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة»، بنحو 74% لكل منها على التوالي.

وسجلت الفنادق الفاخرة من فئة «خمس نجوم» نسبة إشغال بلغت 73%، مشيرة إلى أن معدل الإشغال العام لجميع المنشآت الفندقية العاملة في دبي وصل إلى 74%، خلال الفترة بين يناير ويوليو من عام 2019.