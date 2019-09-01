«وصل»: إنجاز «ورسان» قبل «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، اليوم، عن أن أعمال الإنشاءات في مشروع ورسان، تجري وفق الخطط الموضوعة لها مسبقًا، لإنجازه في الوقت المناسب قبل انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضحت المجموعة في بيان، أن المشروع يتألف من 35 مبنى تم تصميمها على طراز المجمع المتكامل، ليوفر عند اكتماله 3866 وحدة سكنية، منها 3380 غرفة مشتركة و360 استوديو و126 شقة من غرفة واحدة، موزعة على مساحة مبنية قدرها 2.14 مليون قدم مربع.

وأفادت بأنها تمكنت حتى الآن من إنجاز 60% من أعمال البناء، و95% من أعمال البنية التحتية، كما اكتملت الأعمال الإنشائية في جميع مباني المشروع، فيما لايزال العمل متواصلاً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية، متوقعة الانتهاء من المشروع بالكامل في الربع الثاني من العام المقبل 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إن «أهداف مشروع ورسان تتناغم مع رؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة في جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والزيارة والعمل».

أضاف أنه «تم إطلاق هذا المشروع في إطار استعدادات المجموعة الاستراتيجية لتوفير أماكن الإقامة المطلوبة لموظفي قطاع الضيافة خلال فترة انعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي)، لاسيما وأن دبي تستعد لاستقبال نحو 25 مليون زائر خلال الحدث وبعده».

وتابع القاسم أنه «لخدمة هذا العدد الكبير من الزوار، تبرز أهمية دعم قطاع الضيافة، وتوفير المساكن للعاملين فيه، من أجل ضمان الأداء الأمثل، بما يتناسب مع المكانة الراقية للإمارة، وإبرازها في أبهى صورة لها أمام جمهور عالمي واسع».