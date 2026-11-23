نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، الاجتماع الفصلي الرابع لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، بحضور مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، ومشاركة 384 من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال، بهدف مناقشة سبل تمكين مجتمع الأعمال ودعم إسهام القطاع الخاص في نمو اقتصاد دبي.

ولفتت «غرفة دبي» إلى أنها قامت، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بمراجعة 60 قانوناً ومشروع قانون، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بينما بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص بشأنها 70%، مقارنة بـ42 قانوناً ومشروع قانون تمت مراجعتها خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة اعتماد بلغت 64%.

وشهد اللقاء جلسة حوارية مع رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، تحدث خلالها عن مرونة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة المتغيرات وتنافسيته التي تخدم متطلبات مجتمع الأعمال في إمارة دبي. وقال: «شهد هذا العام تحديات كبيرة لحركة التجارة العالمية، وقد تمكنت دبي من ضمان استمرارية تدفق التجارة، بفضل التكامل بين الموانئ والجمارك والمناطق الحرة التي عملت كمنظومة واحدة ومتكاملة، تربط الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، ضمن إطار تشغيلي موحد عبر المسارات البحرية والجوية والبرية».

وأضاف: «يظل التزام دبي تجاه مجتمع الأعمال ثابتاً، وسنواصل الاستثمار والاستماع إلى احتياجات الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يوفر لها البيئة الداعمة للنمو بخطى ثابتة».

من جانبه، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يشكل التكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية عنصراً أساسياً في ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومحفزة للاستثمار، وتطوير آليات أكثر فاعلية للاستجابة لأولويات مجتمع الأعمال».

وشهدت الفعالية تكريم مجموعة من مجالس ومجموعات الأعمال، تقديراً لأدائها وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون بين الشركات، وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال، إلى جانب إسهاماتها في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها. كما كرمت غرفة تجارة دبي عدداً من الشركاء الاستراتيجيين.

من جهتها، استعرضت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي، أحدث المبادرات والبرامج التي تقدمها غرف دبي لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال. وسلط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، وتم استعراض أبرز ميزات منصة «تشامبر إيه آي هب» التي أطلقتها غرف دبي، وهي أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة في العالم، تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً، بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من الوصول إلى حلول جاهزة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد.

كما تم استعراض المسارات التدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف لتمكين وتدريب 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.