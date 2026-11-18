يناقش مجلس إدارة تعاونية الاتحاد في اجتماعه الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، مستجدات مشروع تحول تعاونية الاتحاد إلى شركة مساهمة عامة، واتخاذ القرار المناسب في شأنه.

وقالت في إفصاح موجه إلى سوق دبي المالي إن مجلس إدارة تعاونية الاتحاد سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء تمام الساعة 4:30 مساء، وسيناقش أيضاً بعض الأعمال الاعتيادية.