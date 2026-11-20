أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، توقيع اتفاقية شراكة مع حكومة ولاية كارناتاكا الهندية، وذلك على هامش قمة «بنغالورو للتكنولوجيا 2026»، التي أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، في مدينة بنغالورو الهندية.

ويهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب دعم توسّع الشركات الناشئة في أسواق دولة الإمارات والهند.

وقال نائب الرئيس الأول في «دبي كوميرسيتي»، عبدالرحمن شاهين: «يتيح هذا التعاون للشركات الناشئة الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية ومنظومتي الابتكار في دبي وكارناتاكا، بما يساعدها على استكشاف أسواق جديدة وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال المدير العام لجمعية «كارناتاكا للابتكار والتكنولوجيا»، الدكتور أفيناش مينون راجندران: «تمتلك كارناتاكا منظومة متقدمة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والابتكار، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز ارتباطها بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال، لتطوير حلول مبتكرة وبناء علاقات تعاون تدعم النمو والتوسّع في الأسواق الدولية».