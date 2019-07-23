«طيران الإمارات» تطرح عروضاً جديدة على أسعار تذاكر الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات عن عروض تتيح السفر بأسعار خاصة إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية خلال الصيف.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن العروض الخاصة تسري على أسعار تذاكر الدرجتين «السياحية» و«رجال الأعمال» إلى العديد من المدن في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، على أن يتم الحجز من الآن وحتى الرابع من أغسطس 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بحلول 30 أبريل 2020.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان من 1915 درهماً، وإلى القاهرة من 1685 درهماً، وإلى لندن من 2545 درهماً، وإلى بانكوك من 2205 دراهم، وإلى سيؤول من 3955 درهماً، وإلى زيوريخ من 2725 درهماً، وإلى ميونيخ من 2535 درهماً، وإلى باريس من 3475 درهماً، وإلى جوهانسبرغ من 3195 درهماً وإلى ساو باولو من 5995 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى عمّان فتبدأ من 5595 درهماً، وإلى القاهرة من 9495 درهماً، وإلى لندن من 12.445 ألف درهم، وإلى بانكوك من 10.495 آلاف درهم، وإلى سيؤول من 14.295 ألف درهم، وإلى زيوريخ من 13.995 ألف درهم، وإلى ميونيخ من 13.495 ألف درهم، وإلى باريس من 14.995 ألف درهم، وإلى جوهانسبرغ من 14.995 ألف درهم، وإلى ساو باولو من 23.495 ألف درهم.