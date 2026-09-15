«بيت الخير» تُنفق 8.7 ملايين درهم في أغسطس 2026

أعلنت «بيت الخير» أن إنفاقها لشهر أغسطس بلغ ثمانية ملايين و705 آلاف و404 دراهم، توزع بين ثلاثة ملايين و341 ألفاً و272 درهماً من أموال الزكاة، وخمسة ملايين و364 ألفاً و133 درهماً من أموال الصدقات. وبذلك يصل إنفاق الجمعية منذ يناير وحتى نهاية أغسطس 2026 إلى 150 مليوناً و889 ألفاً و123 درهماً، استفادت منه 47 ألفاً و912 أسرة وحالة في أمسّ الحاجة إلى العون.

وتضمن إنفاق الجمعية خلال أغسطس إسهام بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي الأول، الذي بلغ مليونين و868 ألفاً و774 درهماً، وهو إسهام تقدمه وحدة الدعم المجتمعي في البنك من زكاة المودعين الأفاضل، الذين أوكلوا لها إنفاق زكاتهم من خلال الجمعيات والهيئات الخيرية المرخصة داخل الدولة وفي مقدمتها «بيت الخير».

واختتمت الجمعية مع نهاية أغسطس حزمة من الأنشطة الصيفية الترفيهية الموجهة لإسعاد الأيتام، كما ثابرت على تكثيف جهودها لدعم العمال في فصل الصيف لحمايتهم من حر الظهيرة، بينما تابعت المشروعات الخيرية أداءها كالمعتاد، فتصدر مشروع المساعدات الطارئة قائمة الإنفاق، إذ قدمت «بيت الخير» مساعدات طارئة من أموال الزكاة بقيمة مليونين و570 ألفاً و272 درهماً. كما أنفقت مساعدات طارئة من أموال الصدقات بقيمة مليون و437 ألفاً و699 درهماً، ليصبح مجموع ما قدمته الجمعية للمحتاجين من مساعدات إنسانية نقدية وعاجلة أربعة ملايين و7971 درهماً.

وعززت «بيت الخير» عطاءها الإنساني بدعم المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج»، فقدمت لهم مساعدات عاجلة بقيمة مليونين و90 ألفاً و337 درهماً للقيام بإجراء عمليات جراحية ضرورية، أو توفير قيمة أدوية أو علاجات باهظة الثمن. وجاء ذلك بفضل ما جمعته البرامج الإذاعية والمنصات الرقمية من تبرعات كبرنامج «زايد الخير» على شبكة الأولى الإذاعية، و«ميادين الخير» على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، و«حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي».

وبدأت الجمعية خلال أغسطس حملتها لدعم تعليم أبناء الأسر المعثرة على أعتاب العام الدراسي 2026-2027، فقدمت ما قيمته 644 ألفاً و512 درهماً لتغطية متأخرات مدرسية أو جامعية تُعيق تسجيل الطلبة المحتاجين في العام الدراسي الجديد.

وثابرت «بيت الخير» على دعمها النقدي بشكل شهري للأسر المتعففة، فقدمت 666 ألف درهم لدعم الأسر الأقل دخلاً، و521 ألفاً و185 درهماً لدعم أسر الأيتام، و105 آلاف درهم لدعم أسر أصحاب الهمم، كما قدمت دعماً غذائياً للأسر الأقل دخلاً بقيمة 670 ألفاً و399 درهماً.