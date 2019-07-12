تجار: تحسن محدود في شراء هدايا المشغولات الذهبية بأوزان صغيرة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت، أخيراً، مظاهر تحسّن محدودة في الإقبال على شراء هدايا المشغولات، تركزت معظمها في فئات الأوزان الصغيرة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مؤشرات التحسّن ترجع إلى استعداد عدد كبير من المتعاملين لقضاء العطلات الصيفية، عقب انتهاء الموسم الدراسي، ما جعل البعض يضطر إلى شراء احتياجاته من الهدايا قبيل السفر دون الانتظار لتسجيل أسعار الذهب انخفاضات جديدة.

مؤشرات تحسّن

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، دييب سوني، إن «الأسواق سجلت، أخيراً، تحسّناً محدوداً في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الجديدة، وذلك بعد فترة كبيرة من الركود والبطء في الإقبال، واقتصار معظم النشاط في الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، على إقبال عدد من المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة والسبائك والعملات».

واعتبر أن «مظاهر التحسن ترجع إلى استعداد عدد كبير من المتعاملين للسفر لقضاء العطلات الصيفية، خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الموسم الدراسي، ما جعل البعض يفضل شراء متطلباته من هدايا المشغولات دون الحاجة إلى انتظار تسجيل أسعار الذهب لمؤشرات تراجع محفزة بشكل أكبر».

بيع المشغولات

من جهته، أضاف مدير محل «مجوهرات بازلت»، علي اليافعي، أنه «رغم استمرار حركة إقبال المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة، فإن الأسواق سجلت، أخيراً، مظاهر تحسّن طفيفة في الطلب على شراء هدايا مشغولات من فئات الأوزان الصغيرة، بدعم من اقترب عدد من المتعاملين من السفر إلى بلدانهم لقضاء العطلات الصيفية»، متوقعاً أن «تزداد حركة التحسّن بشكل أكبر بنهاية الشهر الجاري، ومع بداية الشهر المقبل، وذلك مع سفر أعداد أكبر للمتعاملين لقضاء عطلة عيد الأضحى في بلدانهم». بدوره، أشار مدير محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إلى أن «حركة التحسن المحدودة في الإقبال على شراء بعض هدايا المشغولات الجديدة، تتركز في الأوزان الصغيرة من المشغولات، التي شهدت طلباً من المتعاملين الذي يفضلون الشراء لتلك النوعية من الهدايا قبيل سفرهم لقضاء العطلات الصيفية، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن أسعار المشغولات الذهبية في أسواق الإمارات تمتاز بكونها أقل سعراً، مقارنة بالعديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط، التي تفرض بعضها ضرائب مختلفة على الذهب ومشغولاته، إضافة إلى زيادة الضريبة الجمركية بها». في السياق نفسه، أوضح مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب داهكان، أن «استمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة جعل نشاط الإقبال على بيع المشغولات المستعملة، يتواصل من قبل بعض المتعاملين، لكن الظاهرة الملحوظة هي بدء بعض مؤشرات التحسّن المحدودة في الإقبال على شراء هدايا المشغولات من الأوزان الصغيرة أخيراً، مع اضطرار البعض إلى الشراء حالياً قبيل السفر لقضاء العطلات الصيفية في بلدانهم».

وأضاف أن «هناك حركة شراء محدودة في الأسواق لبعض العملات والسبائك الصغيرة».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت بين 75 فلساً ودرهم واحد للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 172.5 درهماً، بارتفاع بلغ درهماً واحداً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 162 درهماً، بزيادة درهم واحد، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 154.75 درهماً، بارتفاع بلغ درهماً واحداً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 132.5 درهماً، بزيادة 75 فلساً.