1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 199 مبايعة بقيمة 550 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 250 مليون درهم، و177 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 6».

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 174 مليون درهم، وتلتها منطقة «وادي الصفا 6» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 332 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 950 مليون درهم، منها 15 رهناً لأراضٍ بقيمة 750 مليون درهم، و37 رهنا لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 697 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 124 مليون درهم.