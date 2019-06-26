«روز ريحان».. رابع أعلى بناء فندقي في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر فندق «روز ريحان روتانا» رابع أعلى بناء فندقي في دبي، بعد كلٍّ من فندق «جيفورا» الذي يحتل المركز الأول بطول 356 متراً، و«جي دبليو ماريوت ماركيز دبي» ــ البرج الأول الذي يأتي في المركز الثاني بطول 355 متراً، و«وجي دبليو ماريوت ماركيز دبي» ــ البرج الثاني، بطول 355 متراً، في المركز الثالث. ويتكون فندق «روز ريحان روتانا» من 72 طابقاً وطوله 333 متراً. كما يتميز بموقع فريد على طريق الشيخ زايد. تم بدء العمل في الفندق عام 2004، وتم افتتاحه عام 2010، بكلفة 660 مليون درهم، وسجل الفندق عند افتتاحه لقب أعلى فندق في العالم، متفوقاً على فندق «بايوكي» الموجود في العاصمة التايلاندية بانكوك البالغ ارتفاعه 328 متراً.