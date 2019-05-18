تجار: بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين درهم و1.5 درهم للغرام مقارنة بنهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما بلغت قيمة الزيادات التي سجلتها أسعار الذهب خلال الأسبوعين السابقين 3.25 دراهم للغرام.

ولفت مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات إلى حركة بطيئة في مبيعات المشغولات الذهبية، مع مواصلة الذهب تسجيل زيادات جديدة، متوقعين انتعاش الحركة مع نهاية شهر رمضان وتوجه المتعاملين لشراء هدايا عيد الفطر أو هدايا العطلات.

وتفصيلاً، قال مدير محل «فاماس» للمجوهرات، تاجي هدايات زاده، إن استمرار الزيادات السعرية للذهب، وبطء حركة المتعاملين خلال أيام شهر رمضان، انعكسا سلباً في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

وتوقع أن تنتعش الحركة مع نهاية شهر رمضان وتوجه المتعاملين لشراء هدايا عيد الفطر أو هدايا العطلات والسفر إلى بلدانهم.

بدوره، اتفق مدير محل «مجوهرات دهكن»، أشوك بويت، في أن الأسواق تشهد حالياً بطئاً ملحوظاً في الإقبال على مبيعات المشغولات الذهبية، تأثراً بالارتفاع المتواصل لأسعار الذهب، وانشغال معظم المتعاملين بشهر رمضان وشراء متطلباته، فضلاً عن تراجع طبيعي في حركة السياح خلال هذا الشهر.

وكشف أن الأسواق شهدت عمليات بيع محدودة من قبل المتعاملين لمشغولات ذهبية مستعملة، للاستفادة من الفروق السعرية التي سجلتها أسعار الذهب.

من جهته، أكد مدير المبيعات في محل «بيلد داماس» للمجوهرات، أودي جوشي، وجود توجه محدود من قبل المتعاملين لبيع مشغولات ذهبية مستعملة للاستفادة من الفروق السعرية، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يفضلون البيع في مثل هذه الأوقات للاستفادة من السيولة المالية، والعودة لشراء موديلات حديثة خلال فترات تراجع الأسعار بنسب كبيرة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع، ارتفاعات راوحت قيمتها بين درهم و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 157 درهماً بارتفاع قدره 1.5 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 147.25 درهماً بزيادة قدرها 1.25 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 140.75 درهماً بارتفاع بلغ 1.25 درهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 120.5 درهماً بزيادة بلغت درهماً.