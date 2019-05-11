ارتفاع الأسعار ورمضان يحدّان من الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مسؤولون، في منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، إن تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة، ودخول شهر رمضان، حدّا من الطلب على شراء المشغولات الذهبية في الأسواق.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن المبيعات اقتصرت على قطع ذهبية صغيرة، فيما تراجعت حركة الطلب بشكل كبير على السبائك والعملات الذهبية، متوقعين تحسناً في المبيعات، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة، راوحت قيمتها بين 1.5 و1.75 درهم للغرام من مختلف العيارات خلال أسبوع، وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

حالة هدوء

وتفصيلاً، قال مدير محل «الجذور» للمجوهرات، موسى سعد، إن هناك حالة هدوء تسيطر على أسواق الذهب والمجوهرات حالياً، مرجعاً ذلك إلى دخول شهر رمضان، الذي يقل فيه الطلب على شراء الذهب، وتراجع حركة المتسوقين في الأسواق، خصوصاً خلال فترات الصوم، مشيراً إلى تراجع طبيعي في حركة السياح، خلال شهر الصوم.

وأضاف أن هناك مبيعات محدودة للغاية، تتم على قطع صغيرة، كهدايا، لزوار أو مقيمين، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الذهب، أخيراً، ما انعكس على حركة الطلب أيضاً.

من جهته، اتفق مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، في وجود عوامل عدة، أثرت سلباً في حركة الطلب في الأسواق أخيراً، أبرزها الموسم الرمضاني، وتسجيل أسعار الذهب ارتفاعات سعرية جديدة.

وتوقع دهكان أن تتحسن حركة المبيعات، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، مع استعداد بعض المتعاملين لشراء هدايا عيد الفطر، أو شراء الهدايا للسفر.

طلب محدود

في السياق نفسه، أكد مدير محل «ريكيش» للمجوهرات، ريكيش داهناك، وجود حركة محدودة في الطلب على شراء المشغولات الذهبية حالياً، لافتاً إلى أن السبائك والعملات الذهبية سجلت تراجعاً ملحوظاً، خلال الفترة الأخيرة، مع انتظار المتعاملين تسجيل الذهب انخفاضات سعرية محفزة للشراء. وأوضح أن هناك طلبات محدودة يتم معظمها من قبل مقيمين، وعلى قطع صغيرة من عياري 21 و22 قيراطاً. وتوقع أن يسجل النصف الثاني من شهر رمضان انتعاشاً في المبيعات.

أسعار الذهب

حققت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.5 و1.75 درهم للغرام، من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 155.5 درهماً، بارتفاع بلغ 1.75 درهم، مقارنة بأسعاره الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 146 درهماً، بزيادة قدرها 1.5 درهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 139.5 درهماً، بارتفاع بلغ 1.75 درهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 119.5 درهماً، بزيادة بلغت 1.5 درهم.