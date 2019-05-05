الاتحاد للطيران تعزز رحلاتها إلى هيثرو خلال فترة الذروة الصيفية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للطيران»، عن زيادة عدد رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار لندن هيثرو الدولي لملاقاة الطلب خلال فترة الصيف المزدحمة، على أن تشغل الرحلات على متن طائرات بوينغ 787-9، لتكمّل الرحلات اليومية الثلاث الحالية على متن طائرات إيرباص A380.

وسيتم تشغيل أربع رحلات يومية بين 26 مايو الجاري و22 يونيو، ويرتفع العدد إلى خمس رحلات يومية بين 23 يونيو و28 سبتمبر ليعود إلى أربع رحلات بين 29 سبتمبر و26 أكتوبر 2019.

وتأتي الرحلات الإضافية في أوقات مناسبة لتقديم رحلات وصل أكثر سلاسة عبر مقر أبوظبي من وإلى وجهات أساسية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأستراليا.