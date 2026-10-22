هيئة سوق المال تجري مراجعة شاملة لأنشطة شركة «AIX» للاستشارات المالية

أفادت هيئة سوق المال، بأنها تلقت معلومات تتعلق بأنشطة شركة «AIX» للاستشارات المالية، مؤكدة أنها تجري حالياً مراجعة شاملة لهذه المعلومات والتحقق منها، وذلك في إطار اختصاصاتها الرقابية، ووفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت الهيئة عبر حسابها على منصة «إنستغرام» أنها تلتزم بالسرية أثناء مراجعة المعلومات، بما يضمن تقييماً شاملاً وعادلاً ومحايداً للوقائع.

وقالت إنها ستعلن أي مستجدات ذات صلة عبر قنواتها الرسمية، داعية الجمهور والمتعاملين في السوق إلى الاعتماد على هذه القنوات للحصول على المعلومات الموثوقة.

كما أكدت الهيئة التزامها الراسخ بأداء مهامها الرقابية، والحفاظ على انتظام أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وشفافيتها وسلامة تنظيمها، وحماية مصالح المستثمرين، من خلال ممارسة رقابة مدروسة.