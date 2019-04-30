«مجموعة جميرا» تتوسع نحو آسيا بـ 5 فنادق جديدة

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أكدت «مجموعة جميرا» أنها استطاعت تبوؤ مكانة متميزة على مدار 20 عاماً، وقد آن أوان توسعها إلى مزيد من الأسواق الدولية.

وكشفت لـ«الإمارات اليوم»، على هاشم معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2019»، عن افتتاح خمسة فنادق متميزة في آسيا خلال الـ18 شهراً المقبلة، مع خطط للتوسع في مدن أوروبية كبرى، مع التركيز على دبي ودولة الإمارات ككل، واغتنام الفرص المناسبة فقط، والبحث عن عقارات أو مواقع متميزة.

توسع دولي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، جوسيه سيلفا، إن المجموعة تمتلك حالياً 24 فندقاً فاخراً، تتضمن 6747 غرفة فندقية بين فلل وغرف فاخرة وأجنحة، فضلاً عن قوى عاملة يفوق عددها 13 ألفاً و500 موظف من 140 جنسية.

وأكد سيلفا أن علامة «جميرا» التجارية استطاعت تبوؤ مكانة متميزة على مدار 20 عاماً، وقد آن الأوان لتتوسع إلى مزيد من الأسواق الدولية.

وتابع: «في غضون الـ18 شهراً المقبلة، سيكون لدينا خمسة فنادق متميزة في آسيا، بما في ذلك (جميرا نانجينغ) الذي تم افتتاحه أخيراً على ضفاف نهر يانغتزي، و(جميرا ليفينغ غوانزو)، مركز الأعمال الذي يقع على مسافة قصيرة من مدينة هونغ كونغ، فضلاً عن افتتاح (جميرا بالي) في موقعه الاستثنائي المطل على شاطئ (دريم لاند) الشهير».

وأكد أن المجموعة تتطلع أيضاً إلى التوسع في كبرى مدن أوروبا غير مدينتي فرانكفورت ومايوركا وفنادق المجموعة الثلاثة في لندن، التي تشمل «أجنحة جروفنر هاوس من جميرا ليفنج»، مشدداً على أهمية اغتنام الفرص المناسبة فقط، والبحث عن عقارات أو مواقع متميزة، مع الحرص على العمل مع أشهر المهندسين المعماريين لإنشاء بيئة فريدة تنسجم مع العلامة التجارية الفاخرة.

وذكر أن المجموعة تتطلع كذلك إلى أسواق إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، لافتاً إلى أن المجموعة ستبقي تركيزها على دبي ودولة الإمارات ككل، إذ إنها بصدد توسيع «مرسى العرب»، كما افتتحت أخيراً فندقين جديدين في أبوظبي، هما «منتجع جزيرة السعديات»، و«منتجع الوثبة الصحراوي»، ليصبح لديها محفظة متكاملة تجمع حياة المدينة، والشاطئ، والصحراء، في قلب العاصمة.

أشغال وخيارات

وقال سيلفا: «تشهد سوق دبي حالياً مرحلة من النضج، حيث حافظ معدل الإشغال الإجمالي على استقراره عند نسبة 70%، وهو إنجاز رائع بالطبع، لكنه أقل من النسب التي اعتدناها، والتي كانت تتخطى 70% و80%، لكن علينا أن نتذكر أن هذا لايزال جيداً جداً، لاسيما مع اتساع الخيارات، ودخول مزيد من العلامات التجارية الفاخرة إلى المدينة، الأمر الذي يحثنا على تعزيز قدراتنا التنافسية، ومواكبة متطلبات السوق ومختلف الأذواق». وأوضح أنه في ما يتعلق بالمجموعة، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في معدلات الإشغال، فإن متوسط أسعار الغرف الفندقية شهد ارتفاعاً.

ولفت إلى أن المعروض الجديد يؤثر في الإشغال، ولكن بنسب محدودة، نظراً لأن العرض ينمو بنسب أكبر من الطلب، متوقعاً أن تستوعب السوق خلال الفترة المقبلة المشروعات التي دخلت أخيراً، وعودة مؤشرات الإشغال إلى مستوياتها السابقة. وقال إن الوجهات السياحية الشهيرة، مثل دبي، تحتاج إلى فنادق من مختف الفئات الفاخرة والمتوسطة.

مكانة قوية

وأكد سيلفا أن «مجموعة جميرا» تتمتع بمكانة قوية، ونجحت في ترسيخ سمعتها بوصفها العلامة التجارية المحببة في دبي، كما تمتلك مواقع مذهلة، بما فيها واجهة بحرية خلابة بطول كيلومترين في «مرسى العرب»، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية توفير تجارب لا تنسى. وأضاف أن أداء المجموعة جيد جداً، إذ نجحت في تحقيق عائدات مالية قابلة للنمو، كما أنها تتصدر السوق في دولة الإمارات لناحية أسعار الغرف مع أكثر من 2200 غرفة فندقية، يتجاوز متوسط سعر الليلة الواحدة فيها 2000 درهم. وتابع: «نواصل في دبي تخطي معدلات السوق من حيث الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة، وهذا ما يجعلنا في موقع متميز يساعدنا في كسب ولاء ضيوفنا، ففي (جميرا بيتش هوتيل) هناك 50% من النزلاء من الضيوف الدائمين»، مؤكداً أن هذه المكانة جاءت نتيجة التزام المجموعة بتقديم خدمات تتخطى تطلعات النزلاء والضيوف، وهذا جزء أساسي من استراتيجيتها للمستقبل.

أكثر المدن زيارة

توقع الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، جوسيه سيلفا، أن تتخطى دبي، التي تحتل حالياً المركز الرابع، مدينة باريس كأكثر المدن زيارة في العالم، مع تسجيل الإمارة لمعدلات نمو مستمرة في أعداد الزوار الدوليين للفترة المقبلة.

وأكد أن الإمارة تواصل استقطاب المزيد من الأسواق وفئات الزوار، فضلاً عن دورها كمركز عالمي وإقليمي للمال والأعمال، مع احتضانها لأكبر مطار دولي في العالم.