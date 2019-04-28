«نخيل»: السوق بحاجة إلى مزيد من فنادق فئة 3 و4 نجوم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي للضيافة والترفيه لدى «شركة نخيل العقارية»، ثورستن ريس، إن أسعار الغرف الفندقية تتأثر بمتطلبات السوق، داعياً مشغلي الفنادق إلى العمل على الاستراتيجيات التي تضمن التحكم الفعال في الكلفة، لإعطاء أفضل عائد على الاستثمار، دون المساس بالجودة.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» الحاجة إلى مزيد من المعروض الفندقي في السوق من فئة ثلاث وأربع نجوم، وأماكن الجذب السياحي لتشجيع قطاعات جديدة من السياح لزيارة الإمارة.

وأوضح أن المفتاح هو التكيف بفاعلية مع تغييرات السوق للبقاء في صدارة المنافسة، لافتاً إلى أن دبي تلبي بالفعل جميع الأذواق والميزانيات، مع مجموعة من أماكن الإقامة من المنتجعات من فئة خمس نجوم، إلى الفنادق الأقل تصنيفاً وبأسعار معقولة.

وكشف ريس أن مشروع «جزر ديرة» على الواجهة البحرية، سيركز على فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، مبيناً أن الشركة تعمل بالتعاون مع «شركة ريو للفنادق والمنتجعات الإسبانية»، على افتتاح فندق من فئة أربع نجوم على شاطئ البحر في «جزر ديرة»، ومشروع آخر بالتعاون مع شركة «سنتارا»، التي تعد إحدى أبرز سلاسل الفنادق في تايلاند لبناء منتجع شاطئي في المكان ذاته.

ولفت ريس إلى افتتاح فندقي «أيبس ستايلز» في منطقة «سوق التنين» الصيني، بطاقة تصل إلى 251 غرفة، فضلاً عن فندق «بريمير إن» في منطقة مركز تسوق «ابن بطوطة مول» الذي يضم 372 غرفة، وذلك خلال عام 2016.

وأكد أن الفندقين يواصلان العمل بشكل جيد للغاية، إذ يتمتع فندق «بريمير إن» بمعدلات إشغال تصل إلى 90%، منذ افتتاحه في أكتوبر 2016، فيما يمثل فندق «إيبيس ستايلز» قصة نجاح أخرى بمعدلات إشغال تصل إلى 90%.

وكشف أن الشركة تبني حالياً فنادق أخرى في كل من «ابن بطوطة» و«سوق التنين» في ظل الإقبال الكبير على المشروعين القائمين.

وقال إن مشروعات «نخيل للضيافة» تضم حالياً 18 منتجعاً وفندقاً تتنوع بين فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم إلى خيارات الإقامة المتوسطة، وتشمل في الإجمالي أكثر من 6600 غرفة وشقة فندقية، لافتاً إلى أن مشروعين منها دخلا الخدمة، أما المشروعات المتبقية فهي قيد الإنشاء، ووصل بعضها إلى مرحلة متقدمة من البناء.

«ذي بوينت».. 70 مطعماً بإطلالات بحرية

تشارك وجهة «ذي بوينت» البحرية على «نخلة جميرا» في معرض سوق السفر العربي 2019.

وتمتد وجهة «ذي بوينت» خمسة كيلومترات داخل مياه البحر، وتضم 70 مطعماً بإطلالات بحرية ومتاجر ومعالم للجذب، ونافورة راقصة قريباً.

ويوفر «ذي بوينت» الذي تديره «نخيل مولز»، ذراع «شركة نخيل العقارية» في قطاع التجزئة، مواقف تتسع لـ1600 سيارة، إضافة إلى محطة لقطار «ذا بالم مونوريل» مخصصة له على امتداد الوجهة.