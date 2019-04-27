استقرار نسبي لأسعار الذهب يحسن الطلب على المشغولات.. وتراجع مبيعات السبائك والعملات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة المشغولات والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً تحسناً في الطلب على شراء المشغولات بأنواعها، تأثراً بحالة الاستقرار النسبي لأسعار الذهب عند حدود منخفضة بعد التراجع الذي سجلته في الأسبوع السابق بقيمة بلغت 4.25 دراهم للغرام.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن معظم المبيعات تركزت في عياري 21 و18 قيراطاً، كما شملت النسب الأكبر منها قطع لأغراض الهدايا بأوزان صغيرة، مع إقبال متعاملين على شراء احتياجاتهم للاستفادة من الحدود السعرية المنخفضة للذهب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تراجعت مبيعات السبائك والعملات بنسب محدودة مع تفضيل معظم المتعاملين ترقب المزيد من الانخفاضات.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب أول من أمس، ارتفاعات طفيفة راوحت قيمتها بين 25 و75 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق بحسب الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 154.75 درهماً، بارتفاع قيمته 75 فلساً، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 145.25 درهماً، بزيادة قدرها 75 فلساً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 138.75 درهماً، بارتفاع 50 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 118.75 درهماً، بارتفاع 25 فلساً.

تحسن الطلب

بدوره، قال مدير محل «فاماس للمجوهرات»، سليمان هدايات زاده، إن «الأسواق سجلت أخيراً معدلات تحسن في الطلب على شراء المشغولات، مع تزايد الاقبال لمتعاملين على شراء احتياجاتهم من هدايا المشغولات للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند حدود منخفضة للأسبوع الثاني على التوالي»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت أيضا تحسنا محدودا في مبيعات السائحين للمشغولات والمجوهرات».

ارتفاع طفيف

من جهته، أوضح مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «الارتفاعات الطفيفة في أسعار الذهب، والاستقرار النسبي لها عند معدلات منخفضة، بشكل يقارب أسعارها خلال الأسبوع الماضي والتي سجلت تراجعاً في الأسعار بقيمة بلغت 4.25 دراهم للغرام، انعكسا إيجاباً على تحسن مؤشرات الطلب على شراء المشغولات، مع توجه عدد كبير من المتعاملين لشراء احتياجاتهم من الهدايا للاستفادة من الحدود السعرية المنخفضة، مع توقعات عودة الأسعار للارتفاع بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «معظم عمليات الشراء تمت على قطع صغيرة الحجم وعلى عياري 21 و18 قيراطاً»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت تراجعا محدودا في الطلب على شراء السبائك والعملات، بعدما شهدت نشاطاً خلال الأسبوع السابق، مع تفضيل معظم المتعاملين في ذلك القطاع حاليا عودة الأسعار لتسجيل انخفاضات بنسب محفزة». وأشار مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات امبريال»، اشوين شوني، إلى أن «منافذ البيع استفادت من استمرار أسعار الذهب عند حدود سعرية منخفضة بعد تحركها الطفيف أخيراً، ما اسهم في توجه عدد من المتعاملين للاسراع بشراء متطلباتهم من هدايا المشغولات تخوفاً من تسجيل زيادات سعرية بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة»، مبيناً أن «هناك عاملا معنويا يحرك الطلب على الشراء في الأسواق عند استمرار الحدود السعرية المنخفضة لفترة تتجاوز الأسبوع». وذكر أن «منافذ البيع شهدت تراجعاً في حركة الطلب أخيراً على شراء السبائك والعملات الذهبية، مع ترقب المتعاملين في ذلك القطاع لعودة الأسعار لتسجيل انخفاضات جديدة، خصوصاً للمتعاملين لأغراض تتعلق بالاستثمار».

- تركيز المبيعات على

قطع بأوزان صغيرة

لأغراض الهدايا.