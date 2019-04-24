«إعمار مولز»: توزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق الاجتماع السنوي الرابع للجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة مليار و301 مليون درهم، ما يعادل 10% من رأسمال أسهم الشركة، أي 10 فلوس للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار: «تواصل (إعمار مولز) تحقيق أداء متفوق في السوق وتسهم بدور مهم في تحفيز نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي، بفضل الركائز الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارة. ومن خلال تطوير وجهات عصرية تتكامل فيها العناصر التجارية والترفيهية، أصبحت (إعمار مولز) خياراً مفضلاً لتجار التجزئة العالميين».

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.23 مليار درهم خلال السنة المالية 2018، بنمو 7% مقارنة بصافي أرباح 2017. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.44 مليارات درهم، بنمو نسبته 23% مقارنة بإيرادات 2017.