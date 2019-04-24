30 منشأة فندقية جديدة في دبي خلال 12 شهراً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن دخول 9374 غرفة فندقية ضمن 30 منشأة جديدة خلال 12 شهراً، أي بمعدل 2.5 فندق جديد كل شهر.

وأوضحت بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفاع إجمالي عدد الغرف في دبي (بما في ذلك الشقق الفندقية)، بنهاية فبراير من العام الماضي، من 108 آلاف و60 غرفة، إلى 117 ألفاً و434 غرفة فندقية حتى فبراير من العام الجاري، فيما ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 686 إلى 716 منشأة.

معروض جديد

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن السوق الفندقية بالإمارة شهدت دخول 9374 غرفة ضمن 30 منشأة جديدة خلال 12 شهراً (في الفترة من نهاية فبراير 2018 وحتى فبراير العام الجاري)، أي بمعدل 2.5 فندق جديد كل شهر، مشيرة إلى أن المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف بما في ذلك الشقق الفندقية.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الغرف في دبي (بما في ذلك الشقق الفندقية) ارتفع، بنهاية فبراير من العام الماضي، من 108 آلاف و60 غرفة، إلى 117 ألفاً و434 غرفة فندقية حتى فبراير 2019، مبينة أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية بدورها (بما في ذلك منشآت الشقق)، ارتفع من 686 منشأة فندقية بنهاية فبراير من العام الماضي، إلى 716 منشأة فندقية حتى فبراير من العام الجاري.

الغرف الفاخرة

ووفقاً للبيانات، فإنه في نهاية فبراير 2019، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم»، على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 39 ألفاً و698 غرفة ضمن 117 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة «أربع نجوم» التي استحوذت على نحو 26% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 30 ألفاً و125 غرفة ضمن 145 منشأة، فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» على نحو 19%، بسعة بلغت 22 ألفاً و888 غرفة فندقية ضمن 257 منشأة فندقية.

وأشارت البيانات إلى أن الشقق الفندقية، استحوذت على نحو 21% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، إذ وصل عدد الشقق الفندقية إلى 24 ألفاً و723 شقة ضمن 197 منشأة، منها 10 آلاف و352 شقة فخمة، فضلاً عن 14 ألفاً و371 شقة متوسطة المستوى.

أعلى إشغال

وبينت الإحصاءات أنه خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الجاري، سجلت الفنادق من فئة «أربع نجوم» في دبي أعلى معدل إشغال فندقي، بلغ في المتوسط 86%، تلتها الشقق الفندقية متوسطة المستوى بمعدل 85%، والشقق الفخمة بمعدل 84%، فيما سجلت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة»، فضلاً عن الفنادق من فئة «خمس نجوم»، معدل إشغال بلغ 83% لكل منها. وبحسب بيانات الدائرة، استقبلت الإمارة نحو 3.14 ملايين زائر دولي، خلال يناير وفبراير 2019، بنمو نسبته نحو 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

117.4

ألف غرفة فندقية في دبي حتى فبراير 2019.