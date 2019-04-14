«مدينة تلال» تطرح في «سيتي سكيب أبوظبي» أراضي بأسعار تنافسية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة تلال العقارية»، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب أبوظبي»، الذي سينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف الترويج لمشروع «مدينة تلال»، الذي تبلغ كلفته ملياري درهم، وعرض أراض بأسعار تنافسية داخل المدينة.

وقال المدير العام للشركة، خليفة الشيباني، إن «من المتوقع أن تجتذب الدورة الـ13 من المعرض أكثر من 15 ألفاً من المشترين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهو أمر دفعنا إلى عرض مشروع (مدينة تلال)».

وأضاف أن «العمل بدأ وسيكتمل في غضون ثلاثة أشهر، لربط (مدينة تلال) بالمخارج والمداخل الرئيسة على (طريق الإمارات)»، لافتاً إلى أن «تلال» ستطرح خلال مشاركتها في المعرض باقة من الأراضي المميزة في مشروع «مدينة تلال» بأسعار تنافسية، تبدأ من 100 درهم للقدم المربعة، لأراض تبدأ مساحتها من 10 آلاف قدم مربعة.

وأكد أن الشركة ستقدم كذلك خطط سداد مرنة قد تصل إلى أربع سنوات، مع وجود تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الأراضي، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي.

وتمثل مدينة تلال، التي باتت تُعرف باسم «الشارقة الجديدة»، أول مشروع متعدد الاستخدامات في إمارة الشارقة، إذ يقدم المشروع 1447 قطعة أرض للمباني السكنية والاستخدامات المتعددة والفلل المستقلة. ومن المتوقع بحسب التخطيط الرئيس للمشروع أن تتسع المدينة لنحو 65 ألف نسمة.