«الشارقة الخيرية» تسيّر حملة عمرة لـ500 عامل

سيّرت جمعية الشارقة الخيرية حملة لأداء مناسك العمرة تضم 500 عامل من المنتسبين إلى عدد من المؤسسات والدوائر، ضمن مشروعها «تيسير العمرة» الهادف إلى إتاحة أداء المناسك لشرائح متعددة من غير القادرين.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن الحملة تأتي امتداداً للمشروع الذي لا يقتصر على فئة بعينها، بل يشمل مرضى السرطان، والطلبة المتفوقين في الجامعة القاسمية، والأسر المتعففة، إلى جانب العمال، بما يتيح للمستفيدين أداء المناسك في أجواء ميسرة ومنظمة.

وأضاف أن حملات العمرة التي نفذتها الجمعية خلال السنوات العشر الماضية مكّنت 5061 مستفيداً من أداء المناسك، مؤكداً حرص الجمعية على مواصلة المشروع وتوسيع دائرة المستفيدين منه، في إطار رسالتها الإنسانية واهتمامها بتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن برنامج الحملة الحالية يمتد لعشرة أيام، ويتضمن أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة. ولفت إلى أن الجمعية وفّرت مشرفين لمرافقة المشاركين طوال الرحلة، وإرشادهم إلى كيفية أداء المناسك والإجابة عن استفساراتهم، بما يعينهم على إتمامها بيسر وطمأنينة.

ووجّه بن خادم الشكر إلى المحسنين على دعمهم المتواصل لمشاريع الجمعية ومبادراتها على مدار العام، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمكّن الجمعية من مواصلة تنفيذ برامجها وإدخال البهجة إلى نفوس المستفيدين.