بدرهم يومياً.. «الشارقة الخيرية» تفتتح مسجد «درهم الحمد» في كوسوفا

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية مسجد «درهم الحمد» في مدينة بودوييفا بجمهورية كوسوفا، ضمن زيارة ميدانية شملت توزيع مساعدات شتوية وغذائية على الأسر المحتاجة، وتقديم الدعم للأيتام، والاطلاع على مشروعات ومواقع مقترحة لتحديد احتياجاتها وأولويات تنفيذها.

وقال سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجمعية على متابعة مشروعاتها ومبادراتها، والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها، إلى جانب التعرف إلى احتياجات المجتمعات المستفيدة ودراسة مشروعات تسهم في تحسين ظروفها المعيشية والخدمية.

وشُيّد مسجد «درهم الحمد» على مساحة 356 متراً مربعاً، بتكلفة بلغت 1.9 مليون درهم، ويتسع لنحو 370 مصلياً. ويتيح المشروع للراغبين في التبرع الإسهام بدرهم يومياً من رصيد مكالماتهم، عبر إرسال كلمة «حمد» إلى الرمز 1110 لمستخدمي «اتصالات»، و1011 لمستخدمي «دو».

وضمن حملة «شتاء دافئ»، وزّع الوفد مواد للتدفئة وملابس وأغطية شتوية وسلالاً غذائية، كما التقى نحو 160 يتيماً من المسجلين في كشوف الجمعية.

واطّلع الوفد على عدد من المشروعات والمواقع المقترحة، بينها مجمع لتعليم القرآن الكريم في منطقة بارذوش، وموقع لإنشاء مركز للطب الأسري في أوبيليتش، والمدرسة التقنية، ومبنى مجلس المشيخة الإسلامية في فوشتري. كما زار المدرسة الثانوية الشرعية «علاء الدين» في بريشتينا، وتعرّف إلى دورها التعليمي واحتياجاتها، ومنها مقترح توفير منح شهرية للطلاب.

واختُتمت الزيارة بلقاءات مع مسؤولين في عدد من البلديات والمؤسسات المحلية، استعرض خلالها الجانبان احتياجات ومشروعات مقترحة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الدينية والمجتمعية، وبحثا سبل التعاون بشأنها تمهيداً لدراستها وتقييمها وفق أولويات التنفيذ والأثر المتوقع