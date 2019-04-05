4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من أربعة مليارات و774 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 676 مبايعة بقيمة مليارين و996 مليون درهم، منها 74 مبايعة لأراض بقيمة 496 مليون درهم، و602 مبايعة لشقق وفلل بمليارين و500 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات ملياراً و778 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، ثم مبايعة بـ18 مليون درهم في منطقة الجداف. وتصدّرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 7» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 23 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ575 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بقيمة 460 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً، مبايعة بـ410 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 58 مبايعة بـ578 مليون درهم، وثالثة في منطقة «اليلايس 2» بتسجيلها 57 مبايعة بـ60 مليون درهم.