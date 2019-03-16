تجار: زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات إن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي إقبالاً ملحوظاً على شراء السبائك والعملات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات أخيراً، إلا أن الحدود السعرية له لاتزال منخفضة، وهو ما زاد الطلب على السبائك، خصوصاً الصغيرة الحجم منها، لاسيما مع توقعات بتسجيل المعدن الأصفر ارتفاعات أكبر، تأثراً بتوترات اقتصادية عالمية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن منافذ البيع سجلت عمليات شراء محدودة على المشغولات الجديدة.

وكانت أسعار الذهب سجلت، بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين درهم و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بمؤشرات أسعار خلال الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

الأسعار

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين درهم واحد و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 157.25 درهماً، بارتفاع قدره 1.5 درهم عن نهاية الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل الغرام من عيار 22 قيراطاً 147.75 درهماً، بزيادة بلغت قيمتها أيضاً 1.5 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 141 درهماً، بارتفاع قيمته 1.25 درهم، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 120.75 درهماً، بزيادة قدرها درهم واحد.

إقبال ملحوظ

إلى ذلك، قال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إن «الأسبوع الماضي شهد إقبالاً ملحوظاً من مستهلكين على شراء السبائك والعملات الذهبية، سواء لأغراض الادخار والاستثمار»، لافتاً إلى أن «الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، التي لم تغير من كون الحدود السعرية له لاتزال منخفضة، حفزت عدداً من المتعاملين في الأسواق لشراء تلك المنتجات، وسط توقعات بتسجيل الذهب مزيداً من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة، تأثراً بمتغيرات اقتصادية دولية».

وأشار ورد إلى أن «هناك معدلات طلب محدودة حالياً في منافذ البيع على شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات الجديدة»، مرجعاً ذلك إلى غياب المواسم والمناسبات المحفزة على الشراء.

حركة نشطة

من جهته، أفاد المدير العام لشركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، بأن «هناك حركة نشطة في الأسواق خلال الأيام الأخيرة على شراء السبائك والعملات، وذلك للاستفادة من كون الأسعار لاتزال منخفضة، على الرغم من تسجيلها ارتفاعات محدودة أخيراً».

وقال إنه «مع انتشار التوقعات في الأسواق بشأن تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة، والتي أكدتها تحركه نحو الارتفاع أخيراً، أسهم في زيادة الطلب على شراء السبائك والعملات، بعدما كانت تعاني سابقاً من معدلات ركود فترات طويلة».

واعتبر داهناك أن «الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة في الأسواق العالمية، سواء المتعلقة بالأسهم أو التي تأتي تأثراً بتعثر مباحثات الولايات المتحدة الأميركية مع كوريا الشمالية، أسهمت في زيادة التوقعات بتسجيل الذهب ارتفاعات متوقعة مع إقبال عدد من المتعاملين للشراء كملاذ آمن خلال الفترة الحالية».

المشغولات

بدوره، ذكر مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب راكيش سوني، أن «أسواق الذهب لاتزال تشهد بطئاً في الطلب على شراء المشغولات الجديدة والمجوهرات، مع توجه بعض المتعاملين حالياً إلى شراء السبائك والعملات التي استأثرت بالحصة الأكبر من المبيعات خلال الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن الطلب على السبائك تركز على الصغيرة الحجم منها.

141

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 21

قيراطاً.