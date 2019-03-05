"طيران الإمارات" توفر لمتعامليها بالدولة عروضاً سعرية خاصة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أطلقت "طيران الإمارات" عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية، وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 14 مارس الجاري على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 2019.

وقالت الناقلة في بيان لها اليوم، إن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان تبدأ من 1695 درهماً وإلى سيدني من 5595 درهماً وإلى لوس أنجلوس من 4745 درهماً وإلى ماليه من 2745 درهماً وإلى بوكيت من 2745 درهماً وإلى سنغافورة من 1945 درهماً وإلى فيينا من 2595 درهماً وإلى ميونخ من 2635 درهماً وإلى مانشستر من 2795 درهماً وإلى نيس من 3095 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 6395 درهماً إلى عمّان ومن 18995 درهماً إلى سيدني ومن 23995 درهماً إلى لوس أنجلوس ومن 6795 درهماً إلى ماليه ومن 10995 درهماً إلى بوكيت ومن 13995 إلى سنغافورة ومن 14495 درهماً إلى فيينا ومن 15995 درهماً إلى ميونخ ومن 16995 درهماً إلى مانشستر ومن 16995 درهماً إلى نيس.

وذكرت أن المسافرون إلى ماليزيا بإمكانهم الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 2749 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).