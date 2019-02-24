1,3 ملايين نزيل فندقي في أبوظبي أمضوا 3,6 ملايين ليلة في الربع الأخير 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مركز الإحصاء أبوظبي ان عدد نزلاء المنشات الفندقية في أبو ظبي بلغ 1 مليون و341 الف نزيل خلال الربع الرابع من العام 2018 بنمو بلغ 2,8% مقارنة بالربع نفسه من العام 2017 كما قضى هؤلاء النزلاء 3 ملايين و589 ليلة فندقية بنمو 3,5% خلال الفترة نفسها.

وقال المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان إحصاءات المنشآت الفندقية الربع الرابع 2018 ان معدل الاشغال في امارة أبو ظبي بلغ 78% وبلغ متوسط مدة الإقامة 2,7 ليلة فندقية.

ووفقا للتقرير بلغ عدد المنشات الفندقية 168 منشاة فندقية بنهاية الربع الرابع 2018 بنمو 3,7% في حين بلغ اجمالي عدد الغرف الفندقية في الامارة 32 الفا و971 غرفة فندقية بنمو 7,8% خلال الفترة نفسها.

واستحوذ السكان المحليون من داخل الدولة على نسبة 27,2% من اجمالي نزلاء الفنادق في الامارة باجمالي 365 ألفا و210 نزلاء يليها نزلاء الفنادق من اسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 26,2% باجمالي 351 الفا و257 نزيلا ثم النزلاء من أوربا بنسبة 21,5% باجمالي 288 الفا و577 نزيلا فندقيا ثم نزلاء الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10,5%.

واستحوذت أبو ظبي على معظم نزلاء الفنادق في الأمارة باجمالي مليون و174 ألف نزيلا قضوا 3 ملايين و244 ألف ليلة فندقية بمتوسط مدة إقامة بلغت 2,8 ليلة وبنسبة اشغال بلغت 80%.