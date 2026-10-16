الإمارات وجورجيا تبحثان في السياحة والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية

بحث وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، مريم كفريفيشفيلي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والاستدامة والخدمات اللوجستية.

وأكد بن طوق، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع جورجيا، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم نمو الأعمال وتدفق الاستثمارات، ويسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وأشار إلى أن «الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والابتكار، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويرفع تنافسية القطاع الخاص».

وتناول اللقاء فرص تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة.

وفي قطاع السياحة والضيافة، بحث الجانبان فرص توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، وتبادل الخبرات في إدارة الوجهات السياحية وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين الشركات العاملة في القطاع.

وبلغ عدد الزوار الجورجيين إلى دولة الإمارات نحو 33 ألفاً و600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، وفقاً للبيانات الواردة في بيان الوزارة.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في الاقتصاد الدائري، بما يشمل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز إعادة التدوير وتطوير أنماط أكثر استدامة للإنتاج والاستهلاك، إلى جانب تبادل الخبرات في الابتكار وتطوير الحلول المستدامة.

وفي مجال الأمن الغذائي، ناقش الطرفان سبل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.