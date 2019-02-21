افتتاح فندقين جديدين في دبي كل شهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 8211 غرفة جديدة ضمن 31 منشأة جديدة خلال 15 شهراً (من سبتمبر 2017 حتى نهاية نوفمبر 2018)، أي بمعدل فندقين جديدين كل شهر.

وأظهرت بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف بما في ذلك الشقق الفندقية، موضحة استحواذ الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 33% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وتفصيلاً، أفادت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بأن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 8211 غرفة فندقية جديدة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر من العام 2017 حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي ضمن 31 منشأة جديدة، مشيرة إلى أن المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف بما في ذلك الشقق الفندقية.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الغرف في دبي وصل بنهاية سبتمبر 2017 إلى 106 آلاف و167 غرفة، مقابل 114 ألفاً و378 غرفة فندقية في نهاية نوفمبر من العام الماضي، منها 24 ألفاً و516 شقة فندقية، بينما وصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية بنهاية سبتمبر 2017 إلى 678 منشأة فندقية منها 198 منشأة خاصة بالشقق الفندقية بمختلف فئاتها، تتضمن 24 ألفاً و386 شقة، مقابل 709 منشآت فندقية في نهاية نوفمبر 2018، منها 195 منشأة خاصة بالشقق الفندقية بمختلف فئاتها، أي بإضافة 31 منشأة فندقية جديدة خلال فترة 15 شهراً.

ووفقاً للإحصاءات، فإنه في نهاية نوفمبر الماضي، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 33% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 38 ألفاً و149 غرفة ضمن 112 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة «أربع نجوم» التي استحوذت على 25.6% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 29 ألفاً و322 غرفة ضمن 144 منشأة، فيما جاءت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» في المركز الثالث بعد أن وصلت حصتها إلى 19.5% بسعة بلغت 22 ألفاً و391 غرفة فندقية ضمن 258 منشأة فندقية.

وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية «ديلكوس» 67 منشأة تضم 10 آلاف و294 شقة فندقية، مقابل 128 منشأة «ستاندرد» تضم 14 ألفاً و222 شقة فندقية بنهاية نوفمبر من العام الماضي.

وبحسب دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، زادت أعداد فنادق الأربع نجوم من 114 إلى 138 منشأة بنهاية النصف الأول من العام الماضي تمثل 25% من إجمالي السعة الفندقية، وذلك في ظل زيادة الطلب على خدمات فنادق الفئة المتوسطة في دبي.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، وصل عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء إلى 41 ألف غرفة فندقية، لتستحوذ بذلك على 36% من إجمالي أعداد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط ككل.

الزوار الدوليون

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن الإمارة استقبلت 14.3 مليون زائر دولي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، مقارنة بـ14.24 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها من العام 2017، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية خلال الفترة من أول يناير 2018 إلى نهاية نوفمبر الماضي إلى 27 مليوناً و33 ألف ليلة، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 76%.

• المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف بما في ذلك الشقق الفندقية.