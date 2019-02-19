أشهر 7 فنادق في العالم

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حدّد موقع «سمارتر ترافل» المتخصص في المعلومات السياحية، سبعة من أشهر الفنادق في العالم لعام 2019 تصدّرها فندق برج العرب. يمكنك التعرف إليها كما يلي:

برج العرب

يعتبر برج العرب في دبي، أحد أرقى المعالم المعمارية في العالم وأشهر الفنادق على الإطلاق، إذ يتشكل على هيئة شراع سفينة عملاق فوق جزيرة اصطناعية، ويتميز بمسابح لا متناهية تطل على الخليج العربي مع أجنحة ملكية، كما يوفر لنزلائه خيار الوصول إلى الفندق بالمروحية أو عن طريق سيارة «رولز رويس».

«مارينا باي ساندز»

يعتبر فندق «مارينا باي ساندز» رمزاً للعروض الفخمة في سنغافورة، ويشتهر الفندق بمسبح ضخم على السطح يربط مباني الفندق الثلاثة، ويطل على خليج مارينا.

وكان الفندق تصدّر عناوين الصحف عندما افتتح للمرة الأولى في عام 2011، كما تصدرها مرة أخرى خلال العام الماضي عندما زاره رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

فندق «براونز»

يعد فندق «براونز» أحد أقدم المنشآت الفندقية في العاصمة البريطانية، لندن، وأكثرها شهرة، إذ استضاف هذا الفندق المصنّف من فئة الخمس نجوم عدداً كبيراً من الشخصيات الشهيرة. ويتميز الفندق بالتصاميم الداخلية الممتازة في قلب لندن، وذلك على بعد مسافة قصيرة من حديقة باكنغهام في غرين بارك.

«أتلانتس ناسو»

المنتجع الضخم المبني حول جزيرة بارادايس في ناسو، جعل من «أتلانتس ناسو» فندقاً شهيراً لوجود أكبر موطن للحيوانات البحرية في الهواء الطلق في العالم، ويوفر متنزه أكوافنتشر المائي الترفيهي منزلقات مائية و11 مسبحاً بمناظر طبيعية مع إطلالات على المحيط أو الحدائق لجميع غرف الفندق.

«بيفرلي هيلز»

يقع فندق «بيفرلي هيلز» الذي تمت تسميته بالقصر الوردي، في شارع «سانسيت بوليفارد» التاريخي في هوليوود. ويعد مكاناً لعدد كبير من نجوم السينما، حيث أقام فيه العديد من مشاهير هوليوود في العصر الذهبي. ويتميز الفندق بديكور على الطراز الأوروبي.

«كوباكابانا ريو»

يعتبر فندق «كوباكابانا ريو» الشهير من أكثر الفنادق شهرة في ريو دي جانيرو، ويتميز بموقعه على أحد أفضل الشواطئ في العالم، ويضم مجموعة متنوعة من المرافق العصرية والديكور الكلاسيكي، ويوفر إطلالات بانورامية. والفندق هو خيار رائع للمسافرين المهتمين بالشواطئ الرملية، وزيارة معالم المدينة.

«لا مامونيا»

يُعد فندق «لا مامونيا» في مراكش قصراً فاخراً يعود تاريخه إلى القرن الـ12، وتم اختياره كأفضل فندق في إفريقيا وأفضل فندق حضري في العالم، حيث تقع المطاعم الأربعة والمنتجع الصحي الكامل والمسابح والتراسات الهادئة على مسافة قريبة من المعالم التاريخية.