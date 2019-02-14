5 جهات محلية واتحادية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة المواطنين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، أن البرنامج توصل إلى اتفاقات مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية، لمنح دعم وحصص من المشتريات، وإعطاء الأفضلية في المناقصات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تفعيل تلك الاتفاقات مع خمس جهات هي: «إكسبو 2020 دبي»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الداخلية، ومجموعة شركات «أدنوك»، وشركة «طيران الاتحاد».

وقال العفيفي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش ندوة تعريفية عن جائزة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن «الجهات الخمس ستقدم دعماً مباشراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمتلكها ويديرها مواطنون أعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل كافة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف العفيفي أن «تلك الجهات تعمل حالياً على بلورة آلية تفعيل 17 مقترحاً ومبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى شهرين»، مبيناً أن الهدف هو تسهيل عملية الحصول على التمويل، من خلال البنوك التجارية، حيث إن شركة واحدة بين كل 10 شركات (10% من الشركات) تستطيع الحصول على التمويل حالياً وهي نسبة قليلة، لكن مبادرة الـ17 مقترحاً تستهدف رفع النسبة إلى 50%، أي خمس شركات بين كل 10 شركات.

وذكر أن هناك زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بمعدل يراوح بين 5 و7% سنوياً، خلال العامين الماضيين، موضحاً أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 97.8% من إجمالي التراخيص الجديدة سنوياً».

وأفاد العفيفي بأن الإمارات يوجد فيها ما لا يقل عن 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن نسبة نجاحها خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأولى تجاوز 60%، مقارنة بمعدل عالمي أقل من 50%.

إلى ذلك، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، ندوة تعريفية حول جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك للتعريف بالجائزة، وتسليط الضوء على أهدافها ودورها في رفع تنافسية الشركات.

وقال نائب مدير عام غرفة أبوظبي، هلال محمد الهاملي، في كلمته خلال الندوة، إن «جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى المبادرات المهمة، ضمن سلسلة مبادرات الغرفة».

7 %

نمواً سنوياً في عدد

الشركات الصغيرة

والمتوسطة بالدولة

في عامين.

أديب العفيفي:

«المشروعات

الصغيرة والمتوسطة

تستحوذ على 97.8%

من إجمالي التراخيص

الجديدة سنوياً».